Renforcer l’amitié et la coopération stratégique entre le Vietnam et la Bulgarie

Photo : VNA/CVN

Du 24 au 28 novembre, le président Rumen Radev et son épouse se rendront au Vietnam à l’invitation du président vietnamien Luong Cuong. Cet événement marque la première visite d’un président bulgare au Vietnam depuis 11 ans et la troisième rencontre de haut niveau entre les deux pays en seulement deux ans, a précisé Dô Hoàng Long lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Cette visite revêt une signification particulière, car elle intervient alors que les deux nations se préparent à célébrer le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2025. Elle sera également marquée par le fait que Rumen Radev est le premier chef d’État à être accueilli par le président Luong Cuong depuis sa prise de fonction.

Les relations entre le Vietnam et la Bulgarie, établies en 1950, reposent sur une base solide, la Bulgarie ayant été parmi les dix premiers pays à reconnaître la République démocratique du Vietnam. Depuis, les deux nations ont maintenu des échanges réguliers de délégations de haut rang, renforcé leur coopération grâce au Comité intergouvernemental et à des consultations politiques, et signé de nombreux accords bilatéraux.

Sur le plan économique, le commerce bilatéral a doublé entre 2015 et 2023, atteignant 211,5 millions d'USD, contre 102,5 millions, avec une prévision de 300 millions d’ici la fin de l’année. La visite de Rumen Radev, accompagné d’une délégation d’entreprises spécialisées dans les technologies numériques et l’innovation, offrira une opportunité précieuse de développer des partenariats dans des domaines stratégiques tels que l’économie numérique, l’e-gouvernement ou encore l’énergie durable.

Dô Hoàng Long a également appelé à renforcer la collaboration entre les deux pays sur des questions multilatérales, notamment le changement climatique, afin de construire un avenir commun prospère et durable. En parallèle, les échanges culturels et humains restent un atout essentiel, la communauté vietnamienne en Bulgarie jouant un rôle de pont entre les deux peuples et contribuant à promouvoir l’image du Vietnam à l’international.

L’ambassadeur Dô Hoàng Long a également apprécié hautement les activités d’échange entre les deux peuples. La communauté vietnamienne en Bulgarie est une passerelle importante, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam en Bulgarie, a-t-il estimé.

Avec cette visite, le Vietnam et la Bulgarie réaffirment leur engagement à approfondir une amitié de longue date et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans un monde en constante évolution.

VNA/CVN