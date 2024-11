Dialogue entre le PCV et le Parti allemand de gauche Die Linke

Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président du Conseil théorique central, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a reçu ce vendredi 22 novembre à Hanoï, Maximilian Schirmer, vice-président du Parti allemand de gauche Die Linke, en visite au Vietnam et participation au 5 e Dialogue entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et son parti.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens attachaient de l’importance au partenariat stratégique avec l’Allemagne, l'un des principaux partenaires importants du Vietnam en Europe.

Soulignant que le PCV accordait une grande attention aux échanges théoriques et politiques avec les Partis communistes, ouvriers et de gauche, il a hautement apprécié les résultats du 5e Dialogue et de l’entretien entre les deux Partis durant la visite de la délégation allemande au Vietnam.

Il a proposé que les deux parties s'efforcent de renforcer la solidarité et la coopération substantielle et efficace, pour la démocratie, la justice et le progrès social dans chaque pays, contribuant ainsi à préserver un environnement pacifique et stable dans le monde.

De son côté, Maximilian Schirmer a affirmé que le Parti allemand de gauche Die Linke valorisait toujours les relations amicales et les partenariats efficaces avec les amis internationaux, dont le PCV, et proposé de renforcer la coopération et les échanges entre les deux Partis, ce pour contribuer à consolider et développer les relations entre les deux pays et les deux peuples.

Il a affirmé que sa visite renforçait la compréhension et la confiance mutuelles et les relations traditionnelles entre les deux Partis, contribuant ainsi à promouvoir l’amitié et le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le 5e Dialogue entre les deux Partis a eu lieu, abordant entre autres des expériences sur la définition des lignes directrices de chaque Parti.

Lors de l’entretien entre la délégation allemande et la Commission centrale des relations extérieures, les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir. Elles ont unanimement apprécié le 5e Dialogue entre les deux Partis, le considérant comme un jalon important dans l'amitié et la coopération entre les deux Partis.

Durant son séjour, la délégation allemande a rencontré des responsables de différentes organisations et localités vietnamiennes.

VNA/CVN