Le leader du PCV Tô Lâm rencontre le vice-PM malaisien Ahmad Zahid Hamidi

Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré ce vendredi 22 novembre à Kuala Lumpur le vice-Premier ministre malaisien, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, également ministre du Développement rural et président de l’Organisation nationale des Malais unis (UMNO), et de hauts responsables de la coalition au pouvoir en Malaisie.

Les responsables malaisiens ont tous exprimé leur admiration pour le développement socio-économique du Vietnam, le considérant comme une fierté de l'ASEAN.

Le secrétaire général du PCV a souligné que le PCV tenait en haute estime le rôle et la position de l'UMNO sur la scène politique et appréciait hautement les contributions de l'UMNO au développement des relations entre les deux pays au cours des dernières années.

Il a exprimé son souhait de renforcer l’amitié et la bonne coopération avec l’UMNO et s’est déclaré convaincu que l'expansion et le renforcement des relations entre le PCV et l'UMNO consolideraient la confiance politique et créeraient une base solide pour le développement vigoureux et durable des relations entre les deux pays.

Il a proposé au vice-Premier ministre malaisien de continuer à demander aux agences malaisiennes de se coordonner avec les organes compétents vietnamiens pour valoriser le potentiel de coopération des deux pays, créer des conditions plus favorables à l’accès au marché malaisien des produits agricoles transformés vietnamiens, des produits aquatiques et alimentaires vietnamiens.

Soulignant que le Vietnam était prêt à poursuivre un approvisionnement stable en riz à la Malaisie et à partager ses expériences en matière de développement agricole avec la Malaisie, Tô Lâm a proposé à la Malaisie de continuer à soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie halal, et à encourager ses entreprises à investir dans ce domaine au Vietnam.

Concernant l'éducation et la formation, le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties travaillent ensemble pour promouvoir la coopération dans ce domaine.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les échanges de délégations, de se coordonner sur les forums multilatéraux des partis politiques et de contribuer à la construction de la Communauté de l’ASEAN.

Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi a espéré que les deux parties continueraient à promouvoir leurs relations en 2025, année où la Malaisie assumerait la présidence tournante de l'ASEAN.

La partie malaisienne a également promis de poursuivre ses efforts pour promouvoir la coopération multiforme, contribuer à la consolidation des relations entre les deux Partis et au développement des relations entre les deux pays, ainsi qu’à la construction de bases solides pour le développement de chaque pays, de chaque Parti et le développement des relations bilatérales dans la nouvelle période.

