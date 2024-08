Le Vietnam et la Chine maintiennent et développent des relations économiques et commerciales plus solides

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, s’est entretenu à Hanoï avec Liu Ning, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi.

>> Le dirigeant Tô Lâm reçoit le chef de la région autonome Zhuang du Guangxi

>> Le Premier ministre reçoit le chef de la région autonome Zhuang du Guangxi

>> De nouvelles perspectives pour la coopération entre Cao Bang et le Guangxi

Photo : VNA/CVN

Le ministre Nguyên Hông Diên a exprimé sa joie des réalisations de la coopération entre les localités vietnamiennes et le Guangxi au cours des dernières années, alors que la valeur des échanges commerciaux a atteint 36,3 milliards d'USD en 2023 et continuait d’augmenter de 32% entre janvier et juillet de 2024.

Le commerce via les postes frontières terrestres du Vietnam et du Guangxi représente plus de 95% du chiffre d'affaires des importations et des exportations via les postes frontières terrestres du Vietnam et de la Chine. Le Vietnam maintient sa position de principal partenaire commercial du Guangxi durant ces 25 années consécutives.

Reconnaissant la position et le rôle importants de la coopération pour le développement mutuel entre le Vietnam et le Guangxi, Nguyên Hông Diên a proposé à Liu Ning de demander aux départements et branches locaux de coordonner avec la partie vietnamienne dans la mise en œuvre de nombreux contenus de coopération comme la facilité de dédouanement des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens aux postes frontières, le maintien de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, l'ouverture du marché pour les produits agricoles vietnamiens.

Liu Ning a convenu de promouvoir la coopération pour maintenir et développer davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays, l’accent étant mis sur le renforcement de la coopération pour assurer les chaînes d'approvisionnement transfrontalières ; la proposition des modèles de coopération dans les parcs industriels frontaliers ; la coordination de la promotion de la construction pilote de portes frontalières intelligentes dans la zone frontalière des deux pays...

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, il a invité le ministre Nguyên Hông Diên à assister à la 21e édition de l’Exposition Chine - ASEAN (CAEXPO) dans la ville de Nanning, Guangxi ainsi qu'aux activités dans le cadre de cette foire.

Le ministre Nguyên Hông Diên a déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que de nombreuses entreprises vietnamiennes dans les domaines de la production et du commerce étaient prêts à rejoindre une délégation conduite par un vice-Premier ministre pour assister à cet événement.

À l’issue de leur entretien, Nguyên Hông Diên et Liu Ning ont assisté à la cérémonie de remise de trois documents de coopération concernant le commerce, le transport ferroviaire.

VNA/CVN