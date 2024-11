Vietnam et Malaisie

Les marines souhaitent renforcer leur coopération

>> Le SG du Parti Tô Lâm rencontre le président de la Chambre des représentants de Malaisie

>> Entrevue entre le secrétaire du PCV et le président du Sénat malaisien

>> Déclaration commune Vietnam - Malaisie sur l'élévation des relations au niveau d’un partenariat stratégique global

Photo : An Nguyên/VNA/CVN

Nguyên Dinh Hung, qui accompagne le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm lors d'une visite officielle en Malaisie, a félicité Datuk Zulhelmy Ithnain pour sa récente nomination au poste de chef de la marine royale malaisienne en septembre 2024.

Il a exprimé son espoir qu'à son nouveau poste, Datuk Zulhelmy Ithnain continuerait à diriger la marine royale malaisienne vers un fort développement et contribuerait à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région.

Nguyên Dinh Hung a déclaré qu’à côté du développement robuste des relations bilatérales, la coopération entre les deux armées, et en particulier les deux marines, a été constamment renforcée avec de nombreux résultats positifs ces dernières années.

Il a noté que les chefs de marine des deux pays ont maintenu des contacts réguliers par le biais de visites, des entretiens et de réunions informelles, ajoutant que les deux parties ont maintenu et utilisé efficacement un mécanisme de consultation navale bilatérale, envoyant régulièrement des délégations et des navires pour participer à des activités multilatérales organisées par chaque partie, se soutenant mutuellement dans la coopération hydrographique et la formation des officiers de commandement de la marine populaire vietnamienne.

De son côté, Datuk Zulhelmy Ithnain a saisi cette occasion pour inviter le vice-amiral Trân Thanh Nghiêm, commandant de la marine populaire vietnamienne, à effectuer prochainement une visite officielle en Malaisie.

En ce qui concerne la coopération navale, Datuk Zulhelmy Ithnain a affirmé la volonté de la Malaisie de renforcer et d'améliorer les relations de coopération à l'avenir, notamment en accueillant des navires de guerre vietnamiens en Malaisie.

Alors que la Malaisie se prépare à assumer la présidence tournante de l'ASEAN en 2025, Datuk Zulhelmy Ithnain a exprimé son espoir de voir le Vietnam soutenir la réussite de la présidence malaisienne, en particulier dans le renforcement et l'élargissement de la coopération entre les deux marines.

Il a également invité la partie vietnamienne à envoyer une délégation à l'Exposition bisannuelle internationale maritime et aérospatiale de Langkawi (LIMA) en Malaisie. Pour renforcer la coopération navale, les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions sur la création d'un mécanisme de patrouille maritime conjoint et d'un canal de communication entre leurs marines pour maintenir la paix et la stabilité dans les zones maritimes adjacentes et à relever efficacement les défis de sécurité non traditionnels.

Les deux parties se sont également engagées à partager rapidement des informations et à coordonner leurs efforts pour résoudre les incidents impliquant des navires de pêche de l'un ou l'autre pays violant les eaux territoriales de l'autre, dans le but de prévenir et de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

VNA/CVN