ICAPP-12

Le président de l'AN souligne le dialogue et la coopération multilatérale

>> Le Vietnam participe à une réunion de la jeunesse de l’ICAPP

>> Une délégation du PCV aux réunions de la Conférence des partis politiques asiatiques

>> Le président de l'AN part pour une visite officielle au Cambodge

>> Le président de l'AN arrive à Phnom Penh, entamant sa visite officielle au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "En quête de paix et de réconciliation", l'ICAPP-12 s'est ouverte le 22 novembre à Phnom Penh, au Cambodge, rassemblant des représentants de partis politiques venus de 39 nations de la région et du monde.

S'exprimant en qualité d'invité spéciale et au nom du Parti communiste du Vietnam (PCV), le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a salué le rôle de leadership du Cambodge et du président du Parti du peuple cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, dans le mécanisme de l'ICAPP cette année, contribuant ainsi à la préservation d'un environnement de paix, de sécurité pour le développement régional commun.

Trân Thanh Mân a mis en lumière de changements significatifs dans le monde, marqués par des évolutions rapides et complexes, dont l'instabilité politique, les violences, les conflits, le changement climatique, la sécurité alimentaire et hydrique, ainsi que les défis sécuritaires non-traditionnels tels que la criminalité transnationale, le terrorisme et le trafic d'êtres humains. Ces problématiques constituent des obstacles majeurs à la paix mondiale et à la sécurité humaine, menaçant parfois la prospérité commune des nations asiatiques.

Le dirigeant a mis en exergue des efforts et des initiatives substantielles déployés récemment par l'Asie et l'ASEAN pour contribuer à la résolution des enjeux sécuritaires et politiques internationaux. Il a affirmé que la recherche de la paix et de la réconciliation des différends et des conflits ainsi que des efforts pour la paix, la sécurité et le développement global représentent à la fois un objectif de tout le monde et une responsabilité internationale pour chaque Parti politique et chaque État.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le dirigeant vietnamien a relevé que l'ICAPP-12 pour thème "En quête de paix et de réconciliation" témoignait des efforts et des engagements des Partis politiques régionaux en faveur de la solidarité et de la coopération pour la résolution des conflits et des points chauds.

Trân Thanh Mân a réaffirmé que, sous la direction du PCV, le Vietnam préconisait la mise en œuvre cohérente d'une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales ; d’être un ami, un partenaire de confiance et un membre responsable de la communauté internationale. Le Vietnam soutient les efforts de l’ICAPP visant à créer un environnement de paix, de sécurité et de stabilité dans la région.

Le résident de l'Assemblée nationale a souligné que la clé pour résoudre pacifiquement les désaccords et les conflits actuels résidait essentiellement dans le dialogue et la coopération multilatérale, fondés sur les principes d'égalité, de respect mutuel et de conformité au droit international, notamment à la Charte des Nations Unies.

Avant cette conférence, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, les membres du Comité exécutif de l'ICAPP, les dirigeants de l'ICAPP-12 et des représentants des organisations partenaires, ont rendu une visite de courtoisie au Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien et du Sénat cambodgien, ainsi qu'au Premier ministre Samdech Hun Manet, vice-président du Parti et président d’honneur de l'ICAPP-12.

VNA/CVN