Vietnam, un des marchés du commerce en direct les plus dynamiques

Le Vietnam possède l’un des marchés du commerce en direct les plus dynamiques au monde, porté par sa population croissante, sa culture technophile et une base croissante de jeunes consommateurs exigeants, ont déclaré des experts.

Le commerce en direct, comme son nom l’indique, permet aux téléspectateurs d’effectuer des achats tout en regardant des vidéos en direct sans avoir à quitter le flux, et se trouve couramment sur les plateformes sociales comme TikTok et les sites de commerce électronique tels que Shopee.

Cette méthode d’achat innovante connaît une croissance exponentielle dans le monde entier, les géants du commerce électronique adoptant le commerce en direct comme une caractéristique importante.

Selon un rapport McKinsey de 2021, les achats en direct génèrent des taux de conversion de 30%, jusqu’à 10 fois plus élevés que le commerce électronique classique.

Un rapport de Coresight Research montre également que les ventes mondiales de commerce en direct devraient atteindre 60 milliards d'USD d'ici 2019. Cela souligne l'importance croissante du streaming en direct dans le secteur du commerce électronique.

Dans la région, alors que la Chine a une longue histoire dans le commerce en direct, l'Asie du Sud-Est est devenue ces dernières années un pôle florissant pour le commerce en direct, avec plus de 20 % de toutes les ventes de commerce électronique attribuées aux transactions de commerce en direct sur certains marchés.

Le Vietnam se distingue comme un leader dans ce domaine, avec des plateformes comme TikTok et Shopee qui rivalisent pour la suprématie du commerce en direct tout en attirant davantage d'acteurs locaux.

Le dernier rapport publié par Stickler et Veena Med affirme que le commerce en direct a connu une croissance significative en Asie du Sud-Est ces dernières années, et le Vietnam ne fait pas exception, affichant une croissance énorme et une part de plus en plus importante de l'ensemble du commerce électronique.

Le leader de la technologie du commerce en direct Stickler utilise sa plateforme LiveScope pour suivre et analyser les flux en direct, aidant les vendeurs à comprendre les stratégies et les mesures de performance réussies.

LiveScope a récemment suivi les 55 principaux comptes TikTok vietnamiens de commerce en direct lors du Double Day 9/9, soit le 9 septembre 2024. Au total, 115 flux en direct ont été surveillés, avec plus de 540 heures de direct analysées par la solution basée sur l'IA.

Les résultats notables de l'étude incluent la domination des détaillants TikTokShop dans les principaux flux de commerce en direct au Vietnam, la diffusion la plus regardée attirant 1,8 million de téléspectateurs uniques et générant des millions de dollars de revenus.

Les trois flux en direct les plus longs ont duré plus de 10 heures et ont quand même réussi à générer un engagement incroyable des fans.

Bon nombre des 55 comptes suivis ont plusieurs flux en direct au cours de la journée, certains en diffusant neuf au cours de la journée.

L'analyse s'est concentrée sur le secteur des cosmétiques, mais une gamme d'industries était représentée, notamment les vêtements et accessoires, les produits pour bébés et tout-petits et les produits de nettoyage personnel.

"Le Vietnam est l'un des marchés mondiaux du commerce en direct les plus passionnants, avec une croissance démographique massive, des jeunes consommateurs exigeants et une culture à la pointe de la technologie. Nous avons vu le commerce en direct monter en flèche dans des pays comme la Chine, l'Indonésie et la Thaïlande, et nous constatons la même adoption, probablement plus rapide, au Vietnam. Par rapport à la population, les chiffres du Vietnam sont parmi les meilleurs", a déclaré Fionn Hyndman, PDG de Stickler.

Reconnaissant l'immense potentiel du streaming en direct, de nombreuses entreprises et marques se sont associées à des affiliés pour organiser des diffusions en direct, ce qui a donné des résultats exceptionnels.

Les experts ont révélé que ce qui enthousiasme les marques, les détaillants et les revendeurs, c'est que le commerce en direct est le canal de vente qui connaît la croissance la plus rapide.

La fondatrice de Cookie, une marque spécialisée dans les vêtements pour bébés, Le Thu Huong, a déclaré à Viet Nam News que son entreprise utilisait des diffusions en direct depuis quatre mois. Au cours de cette période, le streaming en direct a multiplié par dix les revenus de son entreprise.

Selon le dernier rapport de TikTok, de nombreuses entreprises et marques ont obtenu des résultats supérieurs aux attentes grâce aux diffusions en direct.

Par exemple, grâce aux solutions de soutien proposées par TikTok, le groupe KIDO a augmenté son chiffre d'affaires de 72 % au troisième trimestre. L'entreprise organise régulièrement près de 100 diffusions mensuelles en direct.

L'Oréal est un autre exemple. L'entreprise a rejoint TikTok Shop dès le début avec de nombreuses diffusions en direct. Dans son programme de méga-ventes de fin avril, l'entreprise a enregistré un bond son chiffre d'affaires de 152%.

Une marque vietnamienne, Bông Bach Tuyêt Corporation, a organisé plus de 4 000 diffusions en direct au cours de la campagne de méga-ventes, qui s'est déroulée du 1er au 9 septembre, générant des revenus qui ont contribué à 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise pendant cette période.

