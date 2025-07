Les exportations de banane et fruit de la passion vers un milliard de dollars

Les exportations de banane et fruit de la passion rapportent près de 700 millions de dollars par an et devraient atteindre le milliard de dollars cette année si le Vietnam investit correctement et étend ses zones de culture.

>> Le Vietnam renforce le contrôle qualité de ses exportations de durians

>> Triplement des exportations de durian congelé au premier semestre

>> Les exportations de fruits et légumes ciblent huit milliards de dollars en 2025

Après le durian, produit qui rapportait plusieurs milliards de dollars chaque année au Vietnam, les bananes et les fruits de la passion devraient devenir des fruits d'exportation clés rapportant des milliards de dollars. Cette attente a été exprimée lors du Forum "Solutions pour accroître la compétitivité, promouvoir l'exportation de produits fruitiers avantageux : fruit de la passion, banane, ananas, noix de coco", le 18 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le Département de la production végétale (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), le Vietnam possède plus de 1,3 million d'hectares d'arbres fruitiers avec une production totale d'environ 15 millions de tonnes par an. Parmi celles-ci, les bananes représentent 161.000 ha, avec un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant près de 380 millions de dollars en 2024 - faisant du Vietnam le 9e exportateur mondial de bananes. Les bananes vietnamiennes sont présentes sur de nombreux marchés exigeants tels que la République de Corée, le Japon, l'UE, les États-Unis et la Chine.

Produits potentiels

Selon Pham Quôc Liêm, le Pdg du groupe Unifarm, son entreprise met en œuvre un modèle de culture de bananes de haute technologie. M. Liêm a déclaré qu'au lieu de personnaliser la qualité pour chaque marché, Unifarm a choisi de maintenir un ensemble unifié de normes allant des souches à la traçabilité, de la culture à la récolte. "Si l'ensemble du secteur acceptait de se diriger vers une production systématique à grande échelle et vers l'application de la technologie, la banane pourrait devenir une industrie d'un milliard de dollars, dépassant même la barre des 4 milliards de dollars à long terme", estime-t-il.

Tout comme les bananes, le fruit de la passion est également en train de devenir une "nouvelle star" dans le secteur de l’exportation agricole. Nguyên Manh Hùng, président du conseil d'administration de Nafoods, a déclaré qu'après seulement une décennie, l'industrie du fruit de la passion est passée de zéro à des centaines de millions de dollars de revenus par an, les produits en purée et concentrés contribuant à eux seuls à environ 300 millions de dollars. "Si le marché chinois est entièrement ouvert et que l'industrie est bien planifiée, le fruit de la passion peut atteindre le milliard de dollars", déclare M. Hùng.

Par ailleurs, l’ananas et le jus de coco sont également considérés comme deux produits potentiels. Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam, avec un taux de croissance d'environ 6,3% par an, le marché mondial de l'ananas, d'une valeur de près de 29 milliards de dollars, constitue une grande opportunité. Actuellement, le jus d’ananas concentré de Doveco est exporté dans plus de 50 pays et il est très apprécié par les marchés importateurs.

Texte et photos : Truong Giang/CVN