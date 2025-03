Elon Musk assure que X (ex-Twitter) subit une "cyberattaque massive"

Il a publié ce message en commentaire d'un autre post, par "DogeDesigner", établissant un lien entre les manifestations contre "Doge" (la commission à l'efficacité gouvernementale que dirige le milliardaire), les magasins Tesla "attaqués" et la panne sur X, sans apporter de preuves.

"Nous sommes attaqués tous les jours mais celle-ci a été organisée avec beaucoup de ressources. Un grand groupe coordonné est impliqué ou alors un pays. On suit la piste..." a ajouté Elon Musk.

Des milliers d'utilisateurs rencontraient des problèmes d'accès à X - au site internet et à l'application mobile.

Le pic de signalements sur le site de référence, Downdetector.com, a été atteint lundi matin 10 mars aux États-Unis, vers 10h sur la côte est du pays (15h à Paris), quand près de 40.000 personnes ont rapporté une panne du service.

Après quelques rebonds, ce chiffre est largement descendu, à moins de 2.000 quelques heures plus tard.

X n'a pas réagi à une sollicitation de l'AFP et le compte de "support" de X (soutien technique) n'a pas publié de messages depuis l'année dernière.

Interviewé sur la chaîne Fox Business, Elon Musk a répété lundi après-midi 10 mars que le service avait subi une "cyberattaque massive", ajoutant que ses équipes "soupçonnent" qu'elle a été menée "depuis la zone ukrainienne".

"Dark Storm Team"

Les experts en cybersécurité sont divisés sur les affirmations du milliardaire.

"Difficile de se prononcer avec des informations incomplètes, et à un stade précoce de la situation", a souligné Casey Ellis, fondateur de l'entreprise californienne de cybersécurité Bugcrowd.

"Mais entre la longueur de la panne et le fait que Dark Storm Team s'en soit attribué le mérite sur Telegram, il semble bien qu'il s'agisse d'une cyberattaque légitime contre X", a-t-il ajouté.

Le groupe de hackers Dark Storm Team a revendiqué l'attaque sur la messagerie Telegram, d'après plusieurs titres de presse.

"Déterminer la vraie cause des pannes nécessite une vérification indépendante", note Stephen Kowski, directeur technologique de SlashNext.

Les déclarations de X et de Dark Storm Team lui apparaissent comme "très limitées" en termes de preuves.

Mais pour Chad Cragle, directeur de la sécurité de l'information chez Deepwatch, il s'agit bien d'un exemple de "cyberguerre".

"X fait l'objet de cyberattaques incessantes, à toute heure et tous les jours", affirme-t-il. "Avec Musk sous les projecteurs et les tensions politiques actuelles, ces attaques présentent tous les indicateurs d'une agression de la part d'un État-nation. Ils font tout leur possible pour perturber le service, et, si possible, exposer des données personnelles".

AFP/VNA/CVN