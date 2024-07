Cérémonie funéraire au secrétaire général Nguyên Phu Trong au Myanmar

>> L’ambassadeur d’Algérie affirme les grandes contributions du SG Nguyên Phu Trong

>> L'Australie apprécie les contributions du SG Nguyên Phu Trong aux relations entre les deux pays

>> Décès du secrétaire général : remerciements du Vietnam pour les condoléances



Photo : DSQ/CVN

Dans une atmosphère solennelle et émouvante, tout le personnel de l'ambassade et des représentants des entreprises vietnamiennes, de la communauté vietnamienne, des organisations et des citoyens vietnamiens au Myanmar ont observé une minute de silence pour rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Au nom de tous les cadres et les membres du Parti de l'ambassade du Vietnam au Myanmar, l'ambassadeur Ly Quôc Tuân, a affirmé suivre l'exemple brillant du secrétaire général, continuer à rester solidaire, mener à bien la mission confiée par le Parti, l'État et du ministère des Affaires étrangères.

Au cours des deux jours de deuil national, de nombreux ambassadeurs et chargés d'affaires des agences de représentation étrangères du corps diplomatique au Myanmar, sont arrivés à l’ambassade du Vietnam au Myanmar pour rendre le dernier hommage au leader du PCV, Nguyên Phu Trong, et ont écrit leurs impressions sur le dirigeant dans le registre de condoléances et ont exprimé leur admiration pour ses contributions importantes à la cause de développement et de renforcement des relations avec les pays, les régions et les organisations internationales.

Le 19 juillet, le président du Conseil administratif d’État du Myanmar, Min Aung Hlaing, a envoyé une lettre de condoléances au président Tô Lâm et au Premier ministre Pham Minh Chinh.

VNA/CVN