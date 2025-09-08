La Thaïlande stimule ses exportations malgré les changements politiques

Le ministère thaïlandais du Commerce continue d'intensifier ses activités de promotion des exportations malgré les changements politiques internes.

Sunanta Kangvalkulkij, directeur général du Département de la promotion du commerce international (DITP) de Thaïlande, a déclaré qu'il prévoyait d'organiser 570 projets et 700 activités en 2026, tant au niveau national qu'international, pour un volume d'échanges prévu de 140 milliards de THB (plus de 4,4 milliards de dollars américains) afin de soutenir près de 300.000 entreprises.

Au cours des sept premiers mois de 2025, ce chiffre a dépassé 157 milliards de THB (4,9 milliards de dollars américains), dépassant l'objectif et devrait générer 10 milliards de THB supplémentaires en valeur commerciale pour le reste de l'année.

Sunantha Kangvalkulkij a affirmé que malgré les changements politiques, les activités de promotion du département resteraient inchangées. Le ministère poursuivra la mise en œuvre de son calendrier, notamment la tenue de six salons internationaux en Thaïlande, tels que les 73e et 74e Bangkok Gems & Jewelry Fairs, THAIFEX-HOREC Asia 2026, THAIFEX-Anuga Asia 2026, TILOG-Logistix 2026 et Bangkok RHVAC & E&E 2026.

Pour les activités de promotion des exportations de l'année prochaine, le ministère continuera de privilégier la pénétration de nouveaux marchés, a-t-elle ajouté.

En réponse aux politiques tarifaires américaines, la Thaïlande a intensifié ses efforts continus de promotion des exportations, en créant un groupe de travail dédié au suivi de la question et en allouant un budget d'environ 34 millions de THB pour stimuler l'économie. Ce programme vise à renforcer le développement des entreprises afin de s'adapter à l'évolution de l'environnement commercial.

Sunantha Kangvalkulkij a déclaré qu'en élargissant la coopération fondamentale, en particulier avec des partenaires internationaux, la Thaïlande fera la promotion des meilleurs magasins thaïlandais sur les marchés en ligne et améliorera la plate-forme thaitrade.com pour attirer plus d'utilisateurs et élargir les opportunités de marketing sur tous les canaux, y compris le B2C (business-to-consumer) et le B2B (business-to-developer).

VNA/CVN