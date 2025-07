Une dépression devrait débarquer en Mer Orientale et se renforcer en tempête

>> Une dépression tropicale en Mer Orientale et une vague de froid dans le Nord

>> Les météorologues prévoient un dangereux cocktail météo à l’horizon

>> Une douzaine de tempêtes attendue en Mer Orientale

Photo : Philstar/CVN

Le 16 juillet à 7 heures du matin, le centre de la dépression tropicale se trouvait à plus de 1.000 km à l’est-sud-est de l’île de Luçon (Philippines), avec des vents de 39 à 49 km/h près de son centre, avec des rafales atteignant 62 à 74 km/h.

Le système se déplace lentement vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 5 à 10 km/h et devrait se transformer en tempête d’ici un ou deux jours.

La tempête devrait ensuite traverser le nord de Luçon et pénétrer dans la Mer Orientale ce week-end, ont indiqué les météorologues.

En raison de l’influence de la dépression tropicale, la Mer Orientale, y compris les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et de Truong Sa (Spratleys), sera soumise à des orages, des vents violents et une mer agitée.

Si la tempête poursuit sa trajectoire ouest-nord-ouest et se déplace vers le Vietnam continental, le risque de fortes pluies généralisées est élevé dans la région et les provinces du Nord, de Thanh Hoa à Nghê An, entre le 20 et le 25 juillet.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a invité les autorités, les habitants et les services maritimes à se tenir informés des prévisions officielles et à mettre en œuvre proactivement des mesures préventives et des réponses rapides à toute évolution possible de la situation.

Les navires opérant dans les zones touchées sont priés de se méfier des orages, des rafales, des vents violents et des fortes vagues potentiels.

VNA/CVN