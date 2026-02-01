Portugal : de nouvelles pluies attendues, 200.000 personnes toujours sans électricité

Le Portugal se prépare samedi 31 janvier à de nouvelles pluies abondantes, alors qu'environ 200.000 personnes sont toujours privées d'électricité, plusieurs jours après le passage de la tempête Kristin qui a fait cinq morts dans le pays.

Photo : AFP/VNA/CVN

Deux hommes sont morts accidentellement samedi 31 janvier, dans des incidents séparés, en réparant des toitures endommagées par les vents violents.

Un homme de 73 ans est tombé en remplaçant des tuiles dans la ville de Batalha près de Leiria (centre), selon des responsables locaux. À Alcobaca (centre), un autre homme a connu le même sort, selon le maire Herminio Rodrigues, qui n'a pas communiqué davantage de détails.

"Nous exhortons la population à ne pas se mettre en danger en tentant de régler ce genre de situations sans connaissance technique ou bonnes conditions de sécurité", a-t-il ajouté.

L'agence météorologique nationale IPMA a placé l'ensemble du territoire continental portugais en alerte pour de fortes pluies jusqu'à lundi 2 février et a appelé la population à se tenir informée.

Le passage de Kristin dans la nuit de mardi 27 à mercredi 28 janvier, accompagné d'averses et de fortes rafales de vent, a provoqué d'importants dégâts sur les infrastructures publiques et de nombreuses habitations.

Elle a également abattu environ 5.800 arbres à travers le Portugal.

Les services d'urgence ont indiqué avoir effectué 34 sauvetages terrestres et 17 sauvetages aquatiques.

Avec des sols saturés et des rivières déjà gonflées, le service de protection civile du Portugal a mis en garde contre des crues soudaines dans les zones urbaines, des glissements de terrain et des chutes de pierres.

Selon E-redes, l'opérateur du réseau de distribution d'électricité, quelque 198.000 clients étaient encore sans courant samedi après-midi, principalement dans le centre du pays.

La majorité d'entre eux se trouvaient dans le district de Leiria, où la tempête a renversé des poteaux et des lignes à haute tension.

Des générateurs ont été déployés pour alimenter les hôpitaux, les réseaux d'eau et les télécommunications.

AFP/VNA/CVN