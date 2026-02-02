Portugal : 2,5 milliards d'euros pour la reconstruction après une tempête destructrice

Le Portugal a annoncé dimanche 1 er février l'octroi de 2,5 milliards d'euros pour la reconstruction après le passage destructeur de la tempête Kristin la semaine dernière, qui a fait cinq morts.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Premier ministre portugais, Luis Montenegro, a également prolongé l'état de calamité (un niveau en dessous de l'état d'urgence) dans les zones les plus touchées du pays, jusqu'au 8 février, de nouvelles pluies étant attendues.

Cette mesure, initialement imposée jeudi 29 janvier, donne aux autorités le pouvoir de mettre en oeuvre des mesures de sécurité et de coordonner les interventions d'urgence.

"Certaines régions seront confrontées à des situations plus graves qui pourraient même nécessiter une évacuation", a-t-il mis en garde lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion d'urgence du gouvernement.

L'agence météorologique nationale (IPMA) a placé le Portugal en alerte jusqu'à lundi en raison de fortes pluies accompagnées de vents pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h.

Les vents violents de la tempête Kristin ont frappé le centre et le nord du Portugal dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant des inondations, des glissements de terrain et endommageant des immeubles et des infrastructures.

Selon la compagnie d'électricité E-Redes, environ 167.000 foyers étaient toujours privés d'électricité dimanche 1er février contre un peu plus d'un million immédiatement après la tempête.

Dans le Centre du pays, deux hommes sont morts samedi 31 janvier après une chute lors de réparations de toitures endommagées par la tempête, dans deux incidents distincts.

APS/VNA/CVN