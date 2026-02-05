Malaisie : acquitté après 900 jours de détention, Tom Félix s'est envolé pour Paris

Le Français Tom Félix, acquitté mardi 3 février en Malaisie alors qu'il risquait la peine de mort, s'est envolé libre de Kuala Lumpur mercredi 4 février pour regagner la France, a-t-on appris auprès des services de l'immigration.

>> Les États-Unis sont en "conflit armé" avec les cartels de la drogue

>> France : le protoxyde d'azote au volant, une drogue indétectable difficile à endiguer

>> Lutte contre le trafic de drogue : le président vénézuélien dit être prêt à dialoguer avec les États-Unis

Photo : AFP/VNA/CVN

"Tom Félix et sa famille sont montés à bord de l'avion et sont partis pour la France", a déclaré un porte-parole du département de l'immigration malaisienne à l'AFP mercredi soir 4 février.

Le jeune Français accompagné de ses parents a décollé de l'aéroport de Kuala Lumpur mercredi 4 février à 23h45 heure locale (15h45 GMT mardi 3 février), à bord d'un vol Malaysian Airlines à destination de Paris Charles-de-Gaulle où il doit atterrir jeudi matin 5 février à 06h40 heure locale.

Le jeune Français, jugé pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquité mardi 3 février après plus de 900 jours de détention par la Haute cour criminelle de Alor Setar, ville située à 500 km au nord-ouest de Kuala Lumpur.

Ancien cadre au sein du groupe français Veolia et sur le point d'ouvrir un restaurant à Langkawi, le Français avait été arrêté le 9 août 2023 sur cette île du Nord-Ouest de la Malaisie.

Dans la maison où il était hébergé par son associé malaisien, la police avait trouvé plusieurs centaines de grammes de cannabis dans les pièces communes.

Sa famille assure que, durant l'enquête, Tom Félix a été "disculpé" par son associé.

"Je suis heureux d'être sorti", a sobrement déclaré Tom Félix mardi 3 février peu après son acquittement, dans une brève réaction donnée à une équipe de l'AFP sur place.

"Nous sommes très heureux, soulagés. C'est la fin d'un cauchemar", a réagi sa mère Sylvie Félix, à la sortie du tribunal.

S'il avait été reconnu coupable, le jeune Français encourait soit la peine de mort, soit 104 années de détention cumulées, 54 coups de bâton et une amende de 27.000 euros.

AFP/VNA/CVN