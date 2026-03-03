La Suisse et l'UE renforcent leurs liens via une série d'accords

L'Union européenne (UE) et la Suisse ont signé lundi 2 mars à Bruxelles une série d'accords, fruits de longues négociations, qui doivent leur permettre de renforcer leur coopération et de l'étendre à de nouveaux domaines.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pas moins de 18 textes ont été paraphés par le président de la confédération suisse Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, après de longues négociations démarrées en 2014, mais qui avaient été interrompues en 2021 puis relancées il y a deux ans.

"Ces accords constituent du point de vue du conseil fédéral un ensemble équilibré, pragmatique et mutuellement avantageux, moteur de prospérité, d'emploi et de stabilité. Ils profitent à nos citoyens, nos économies et nos sociétés dans leur ensemble", a estimé le président helvétique, tandis qu'Ursula von der Leyen saluait une "très bonne nouvelle" pour les citoyens européens et suisses.

Les accords signés lundi 2 mars portent notamment sur la libre circulation des personnes, le commerce et les transports.

La Suisse s’est engagée en outre à faire payer aux étudiants de l'UE les mêmes frais de scolarité que les étudiants locaux dans la plupart des universités publiques, et à contribuer à hauteur de 375 millions d'euros à un fonds de cohésion sociale de l'UE.

Les accords instaurent aussi une "zone commune de sécurité alimentaire" harmonisant les règles en la matière et permettront à la Suisse de participer au marché intérieur européen de l’électricité.

Mais ils restent suspendus aux processus classiques de ratification, avec une incertitude notable sur l'issue de la procédure côté suisse. Le gouvernement fédéral devra convaincre le Parlement du bien-fondé de ce renforcement des liens avec l'UE et surtout le peuple, qui aura le dernier mot lors d'une consultation populaire, attendue en 2027.

Et les Suisses devront d'ici là se prononcer en juin sur un référendum visant à limiter l'immigration, ce qui pourrait venir compliquer leur mise en œuvre.

Interrogé sur les conséquences en cas de succès de ce référendum, Guy Parmelin est resté prudent, soulignant que la proposition en question n'exige pas la "dénonciation immédiate de l'accord sur la libre circulation des personnes" conclu avec l'UE.

"Il est d'une énorme importance géostratégique, particulièrement dans des périodes comme celle-ci, que l'on travaille tous ensemble en Europe, et je suis par conséquent persuadée que nous aurons des résultats positifs", a assuré de son côté la présidente de la Commission.

