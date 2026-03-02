icon search
Moyen-Orient : recul des Bourses européennes à l'ouverture

Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi 2 mars à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran.

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris.
Photo : AFP/VNA/CVN

Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi 2 mars à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures.

Vers 08h05 GMT, dans les premiers échanges, Paris perdait 1,96%, Francfort 1,99%, Milan 2,13% et Londres 0,55%.

AFP/VNA/CVN

#Moyen-Orient #Bourses européennes #Iran

