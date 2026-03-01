Indonésie et Japon renforcent leurs chaînes d’approvisionnement

L’Indonésie et le Japon ont réitéré leur engagement à approfondir leur partenariat économique stratégique et à consolider la stabilité des chaînes d’approvisionnement régionales, lors du deuxième Dialogue de coopération Indonésie - Japon (IJCD), tenu le 28 février à Jakarta.

Photo : VNA/CVN

Le dialogue a été coprésidé par le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Arrmanatha C. Nasir, et son homologue japonais, Akahori Takeshi. Les deux parties sont convenues d’intensifier leur coopération afin de garantir des chaînes d’approvisionnement régionales stables, flexibles et mieux adaptées aux fluctuations géoéconomiques mondiales.

Dans le cadre du dialogue, les deux pays ont également décidé d’élargir leur collaboration dans des secteurs d’avenir tels que les énergies propres, l’économie numérique et le développement d’infrastructures stratégiques.

Ils ont en outre réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination dans des domaines clés, notamment le commerce, l’investissement, la transition énergétique, l’économie maritime et le développement d’industries stratégiques.

Le Japon est considéré comme un partenaire majeur soutenant le programme de transformation économique de l’Indonésie, en particulier à travers des investissements de haute qualité, la promotion d’une industrialisation orientée vers la transformation à forte valeur ajoutée et une coopération en faveur du développement durable.

Les deux pays ont par ailleurs souligné l’importance de la coopération dans les nouvelles technologies afin d’accroître la compétitivité, de stimuler l’innovation et de renforcer la résilience économique face à la multiplication des perturbations mondiales.

Le Japon demeure l’un des principaux partenaires économiques de l’Indonésie. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 32,07 milliards de dollars.

VNA/CVN