Le PM indien reçoit son homologue canadien pour relancer le commerce

Le Premier ministre (PM) canadien Mark Carney rencontre lundi 2 mars son homologue indien Narendra Modi, avec qui il espère diversifier ses échanges commerciaux et réchauffer des relations mises à mal.

Les discussions à New Delhi doivent porter sur "de nouveaux partenariats ambitieux dans les domaines du commerce, de l'énergie, de la technologie et de l'intelligence artificielle (IA), des talents et de la culture, ainsi que de la défense", selon les bureaux des deux parties.

Un axe majeur sera la relance des négociations en vue d'un accord de partenariat économique global, évoqué de longue date.

Le chef du gouvernement canadien souhaite plus que doubler les échanges commerciaux avec l'Inde d'ici 2030, à 70 milliards de dollars canadiens (43 milliards d'euros).

L'Inde cherche de son côté à attirer davantage d'investissements étrangers et affirme que les fonds de pension et les fonds souverains canadiens ont déjà investi 73 milliards de dollars.

Grand consommateur d'énergie et pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants, l'Inde espère également que le Canada pourra soutenir son ambitieux plan d'expansion de la capacité de production d'énergie nucléaire.

Commerce et réconciliation

Pour Mark Carney, l'accord envisagé, qu'il espère pouvoir conclure cette année, pourrait doubler le commerce entre le Canada et l'Inde d'ici 2030.

"Cette visite marque la fin d'une période difficile et, plus important encore, le début d'un nouveau partenariat plus ambitieux entre deux nations confiantes et complémentaires", a-t-il déclaré devant des chefs d'entreprises à Bombay, centre économique du pays, samedi 28 février.

Le ministère indien des Affaires étrangères a de son côté souligné que cette visite constituait une étape importante dans le renforcement des liens bilatéraux.

"Le partenariat Inde - Canada repose sur des valeurs démocratiques partagées, des liens humains étroits et une coopération croissante dans divers secteurs", a écrit sur X le porte-parole du ministère, Randhir Jaiswal.

