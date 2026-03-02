Le fabricant chinois Honor dévoile son premier "téléphone - robot" boosté à l'IA

Le fabricant chinois de smartphones Honor a dévoilé dimanche premier mars à Barcelone, à la veille de l'ouverture du Salon mondial du mobile (MWC), son tout premier "téléphone - robot" boosté à l'intelligence artificielle, en pleine course mondiale à l'innovation dans ce secteur très concurrentiel.

Photo : AFP/VNA/CVN

Visuellement, ce smartphone ressemble à un appareil dernier cri au-dessus duquel est rattachée par un bras mécanique une petite nacelle qui se déploie avec une caméra, lui donnant un visage humanoïde rétractable.

Ce "compagnon" numérique "multimodal" peut notamment hocher et bouger la tête en fonction des questions posées par son propriétaire, a détaillé Honor, qui prévoit de commercialiser ce "téléphone - robot" à partir "du deuxième semestre" de cette année.

"C'est une révolution entre l'humain et la machine" au moment où "l'IA transforme le monde à une vitesse fulgurante", a vanté lors de sa présentation le président d'Honor, James Li, qui n'a pas précisé à quel prix l'appareil serait commercialisé.

"Nous avons décidé de donner à notre prochaine génération d'appareils non seulement un cerveau, mais aussi des mains et des pieds", a-t-il poursuivi face à de nombreux experts du secteur du mobile réunis au Palais des Congrès de Barcelone, dans le Nord-Est de l'Espagne.

Honor, dont le siège est basé à Shenzhen en Chine, a ainsi l'ambition de "passer d'un fabricant de smartphones" à un fournisseur "mondial" d'appareils IA, a affirmé James Li.

Fondée en 2013 par le géant Huawei avant d'être vendue en 2020 à un consortium chinois, Honor emploie plus de 14.000 salariés dans le monde, selon son site internet.

En décembre dernier, l'entreprise sud-coréenne Samsung avait présenté son premier téléphone pliable en trois, un an après Huawei, dans un secteur bouleversé par l'explosion de l'IA.

