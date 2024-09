La visite d’État en Mongolie du dirigeant Tô Lâm impulse les liens bilatéraux

>> Le leader attendu en Mongolie, en Irlande, en France et au Sommet de la Francophonie

>> Le dirigeant Tô Lâm en Mongolie, en Irlande et en France pour renforcer les liens

Le voyage, qui débutera le 30 septembre et sera effectué à l’invitation du président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, jouera un rôle important dans l’orientation et l’ouverture de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale, et créera un nouvel élan dans divers domaines, notamment dans le commerce, l’agriculture et les transports, a-t-il déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a indiqué que la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement sera promue de manière plus substantielle, plus efficace et plus globale, avec des activités de promotion commerciale et des efforts pour connecter les entreprises à renforcer, et des politiques visant à améliorer l’environnement d’investissement et à renforcer l’encouragement et la protection des investissements pour attirer les investissements des deux pays.

La collaboration dans des domaines clés tels que les transports, le travail, le tourisme, la culture et l’éducation sera intensifiée de manière significative et globale. Les programmes de bourses offerts par les deux gouvernements seront également élargis pour répondre aux besoins de leurs étudiants. En outre, la collaboration dans d’autres domaines tels que la science, l’énergie propre, l’énergie renouvelable et l’adaptation au changement climatique sera intensifiée et promue, a-t-il souligné.

Renforcer la coopération

En revenant sur les relations bilatérales, l’ambassadeur a déclaré que le Vietnam et la Mongolie ont établi leurs relations diplomatiques le 17 novembre 1954. La Mongolie a été l’un des premiers pays à établir ses relations diplomatiques avec le Vietnam, et le Vietnam a été le premier pays d’Asie du Sud-Est avec lequel la Mongolie a noué de telles relations.

Au cours des 70 dernières années, l’amitié traditionnelle n’a cessé de se développer et a obtenu de nombreuses réalisations. Actuellement, fondée sur la compréhension et le respect mutuels, cette relation se renforce de plus en plus, notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l’économie et du commerce.

Les deux pays ont atteint un niveau élevé de compréhension et de confiance politique, se considérant mutuellement comme des partenaires importants, comme en témoignent les échanges réguliers de délégations de haut niveau, le partage de points de vue sur le maintien de la paix et de la stabilité régionales et la signature de divers documents établissant des cadres de coopération bilatérale.

Les deux nations ont activement coopéré dans des domaines tels que le déploiement de forces de maintien de la paix pour les Nations unies (ONU) et la médecine militaire ; et ont renforcé la coordination et se sont mutuellement soutenues dans divers forums internationaux, notamment l’ONU, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Réunion Asie-Europe (ASEM), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Forum régional de l’ASEAN (ARF) et d’autres organisations régionales.

Photo : VNA/CVN

La coopération économique et commerciale est en constante expansion, les échanges bilatéraux atteignant plus de 130 millions de dollars en 2023. Bien que les échanges bilatéraux restent modestes, ils recèlent un potentiel de croissance important, notamment dans l’exportation de produits agricoles, de denrées alimentaires et de biens de consommation du Vietnam, a-t-il indiqué, ajoutant que le Vietnam peut devenir un marché pour les produits agricoles et les matières premières mongols, tels que le charbon, le bœuf, la viande de chèvre, la viande de mouton et les produits d’élevage.

Le potentiel reste important



Selon le diplomate, les deux pays ont encore beaucoup de marge de manœuvre pour développer davantage leurs relations dans divers domaines, notamment dans l’économie, le commerce et l’agriculture.

Sur le plan économique, les deux parties peuvent se concentrer sur leurs points forts dans des domaines tels que l’exploitation minière, la production d’acier, l’importation et l’exportation agricoles, les aliments transformés et les produits d’élevage.

En termes de tourisme, les différences de climat et de géographie entre les deux pays offrent des produits de voyage attrayants pour les visiteurs de chacun. Les deux pays visent à développer leurs secteurs touristiques et ont supprimé l’obligation de visa pour les touristes, ouvert des vols directs et créé des conditions favorables à la promotion et au développement du tourisme dans les temps à venir. Cela contribuera à renforcer les échanges interpersonnels et culturels, a-t-il poursuivi.

L’ambassadeur a également proposé que les deux parties collaborent dans l’échange de technologies, d’expériences et de produits agricoles, et renforcent la coopération dans l’éducation et la formation, les télécommunications, la transformation des aliments, la production d’aliments pour animaux, les produits pharmaceutiques et l’exploitation minière.

VNA/CVN