Le plus haut législateur salue la 2e simulation de l’Assemblée nationale des enfants

La session simulée est un forum permettant aux enfants d’exprimer leurs voix, leurs pensées et leurs aspirations, de promouvoir leurs rêves et ambitions de s’établir dans le futur et d’apporter de nombreuses contributions au développement du pays.

Il s’agit de la deuxième session simulée de l’Assemblée nationale des enfants organisée par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh en collaboration avec la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, ainsi qu’avec le Bureau de l’Assemblée nationale.

Avant la session, les enfants provenant des 63 provinces et villes ont observé une minute de silence en mémoire des compatriotes, des soldats et des enfants qui ont perdu la vie au Vietnam après le passage du typhon Yagi avec son cortège de crues et de glissements de terrain dans le Nord du pays.

Les députés d’un jour, dont 11 lauréats des prix internationaux et 28 lauréats des prix nationaux, ont écouté un rapport sur les résultats de la résolution des pétitions des enfants lors de la première session simulée en 2023, les préparatifs de la deuxième session simulée et son ordre du jour du 27 au 28 septembre.

Ils ont joué des rôles de dirigeants du gouvernement, de l’Assemblée nationale et de députés, pour débattre deux sujets d’actualité : "Prévention de la violence à l’école" et "Prévention des méfaits du tabac et des stimulants, notamment en milieu scolaire".

Montant au créneau, le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, et la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, ont discuté avec eux des deux sujets de la session dans un esprit progressif, réceptif, franc et proche.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a affirmé que le Parti et l’État s’intéressent et s’occupent particulièrement de la cause de la protection, des soins et de l’éducation des enfants.

Après près de 40 ans de rénovation, simultanément avec le développement socio-économique, l’assurance de la défense et de la sécurité nationale, la construction d’un système politique fort, le Vietnam a obtenu des réalisations assez complètes en matière de soins, d’éducation et de protection des droits de l’enfant, reconnues et hautement appréciées par les Nations unies, a-t-il déclaré.

Outre les ressources de l’État, en 2023 et 2024, le comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Conseil central de l’Organisation des jeunes pionniers Hô Chi Minh ont mobilisé un montant estimé à 123,5 milliards de dôngs pour les activités d’aide et de soins au profit des enfants.

Le plus haut législateur a également demandé à l’Assemblée nationale, au gouvernement, aux ministères, aux secteurs, aux localités, à l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et à l’Organisation des jeunes pionniers Hô Chi Minh de continuer de perfectionner les politiques sur la prévention et la lutte contre les violences et la maltraitance des enfants.

Il a exhorté le contingent de professeurs, les élèves de tout le pays à bien mettre en œuvre les recommandations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, dans sa lettre au secteur de l’éducation à l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025.

