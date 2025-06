La star de Modern Talking jouera à Hanoï pour les 50 ans de liens Vietnam - Allemagne

Photo : congthuong.vn/CVN

Thomas Anders a acquis une renommée mondiale en tant que chanteur principal de Modern Talking, dont les tubes à succès tels que "You’re My Heart, You’re My Soul", "Cheri Cheri Lady" et "You Can Win If You Want" restent populaires auprès du public vietnamien. Depuis la séparation du duo, Anders poursuit une carrière solo et s’est déjà produit à Hanoï en 2016, 2018 et 2020.

L’annonce de son prochain concert a été confirmée par l’ambassadrice d’Allemagne au Vietnam, Helga Mararete Barth, lors d’une rencontre, lundi 2 juin, avec le président du Comité populaire municipal de Hanoi, Trân Sy Thanh.

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, l’ambassade d’Allemagne au Vietnam organisera une série d’événements mettant en avant la culture allemande. Par ailleurs, un festival allemand est prévu au lac Hoàn Kiêm du 17 au 19 octobre, proposant gastronomie, musique et activités culturelles allemandes.

L’ambassade d’Allemagne prévoit également d’organiser un salon de l’emploi à Hanoï et de lancer un programme national de "Career Bus" pour accompagner les jeunes Vietnamiens dans leurs études, leur travail et leur vie en Allemagne.

VNA/CVN