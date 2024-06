Parcours réussi et inspirant des Vietnamiens partis travailler en R. de Corée

Bon nombre d’entre eux, à leur retour au pays, réussissent se faire une place dans le monde du travail quand ils ne montent pas eux-mêmes leur propre entreprise, aidés en cela par les expériences vécues à l’étranger. Quelques exemples, aujourd’hui, avec des Vietnamiens partis travailler au Pays du matin calme…

Bùi Van Hiêu, un Muong qui habite la province de Thanh Hoa (Centre), est parti travailler en République de Corée pendant trois ans, entre 2010 et 2013, dans le cadre d’un programme de coopération signé entre les deux pays. Juste avant son retour au Vietnam, il a été recruté par la société sud-coréenne ICFOOD qui cherchait un assistant en ressources humaines et un manager de production pour sa succursale vietnamienne.

Bùi Van Hiêu était bien décidé à saisir toutes les opportunités qui s’offriraient à lui. "J’ai eu la chance de partir travailler en République de Corée. J’ai toujours fait de mon mieux en travaillant là-bas. Je crois que les Vietnamiens partant travailler à l’étranger peuvent entreprendre à leur retour chez eux et se créer un meilleur avenir", dit-il.

De retour au Vietnam après avoir travaillé pendant cinq ans en République de Corée, Phan Anh Vu a quant à lui lancé sa propre entreprise dans la province de Nghê An, dont il est originaire. Il est actuellement à la tête de la société Quôc Bao Korea, une société spécialisée dans la fabrication de baguettes, de cuillères et de bols en bois, mais aussi dans la production de charbon de bois blanc sans fumée destiné à l’exportation vers la République de Corée, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 milliards de dôngs (plus de 78.000 USD).

Mais ce n’est pas tout. Phan Anh Vu s’est associé à un certain nombre d’entreprises de la province opérant dans le même secteur, dont il assure l’écoulement des produits, ce qui lui fait un chiffre d’affaires supplémentaire d’environ 10 milliards de dôngs par an (393.000 USD).

"Actuellement, notre stratégie se concentre principalement sur l’exportation de charbon de bois blanc et d’ustensiles en bois pour la cuisine. Mais nous envisageons à nous associer avec certaines entreprises agricoles coréennes pour créer une usine spécialisée dans la transformation de sciures de bois afin de répondre à une demande croissante en République de Corée et au Japon", explique-t-il.

Vu Van Giap, qui est actuellement directeur de la société CLC Vietnam, une société installée à Bac Ninh, spécialisée dans les revêtements métalliques à Bac Ninh, est lui aussi un exemple de réussite après un séjour à l’étranger. Sa société fournit des produits à des partenaires majeurs tels que Samsung, LG ou encore Rang Dông, avec un chiffre d’affaires d’environ 20 milliards de dôngs par an (plus de 780 mille USD).

En octobre 2023, Vu Van Giap a été le lauréat d’un concours organisé par le ministère sud-coréen du Travail et réservé aux travailleurs étrangers ayant réussi à entreprendre après leur retour dans leur pays d’origine.

"En travaillant en République de Corée, j’ai eu l’occasion d’apprendre le coréen et d’appréhender des méthodes de travail des Sud-Coréens. J’ai essayé de m’adapter à la vie et à la culture coréennes. Durant mon séjour là-bas, j’ai réfléchi à ce qu’il fallait faire pour que le Vietnam puisse se développer aussi vite que la République de Corée, et à mon retour, j’avais accumulé suffisamment d’expériences pour lancer ma propre société", raconte-t-il.

Grâce aux expériences et aux capitaux accumulés après avoir travaillé à l’étranger, de nombreux travailleurs sont revenus au Vietnam et occupent des postes importants dans de grandes entreprises. Non contents de s’enrichir eux-mêmes, ils contribuent à créer des emplois avec des revenus stables pour de nombreux travailleurs dans leur pays.

