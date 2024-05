La Banque centrale poursuivra ses enchères d'or le 3 mai

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Les acheteurs peuvent enchérir pour acheter entre 1.400 et 2.000 taël, avec des enchères par multiples de 100 taël.

Le prix de départ a été fixé à 82,9 millions de dôngs (plus de 3.263 USD) par taël, et les enchérisseurs doivent déposer 10% de la valeur d'achat.

La vente aux enchères du 25 avril au matin a été annulée car une seule entreprise avait soumis un formulaire d'offre.

Auparavant, le producteur et distributeur d'or public Saigon Jewelry Company et l'Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) avaient acheté 3.400 taël sur les 16.800 offerts par la banque centrale lors de l'enchère du 23 avril. L'or a été acheté pour 81,33 millions de dôngs (3.195 USD) par taël au plus haut, et 81,32 millions de dôngs au plus bas, contre un prix de base de 81,30 millions de dôngs.

Huynh Trung Khanh, vice-président de l'Association vietnamienne du commerce de l'or, a suggéré à la BEV d'envisager d'ajuster le volume minimum des enchères à environ 400 à 500 taël pour attirer davantage d'enchérisseurs.

Les prix de l'or SJC le 2 mai étaient de 82,9 millions de dôngs (achat) et 85,1 millions de dôngs (vente), soit presque inchangés après les cinq jours de congés du 27 avril au 1er mai.

VNA/CVN