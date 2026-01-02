Jakarta fait face à une circulation de plus en plus dense

La capitale indonésienne, Jakarta, fait face à une pression croissante sur la gestion du trafic, le nombre de véhicules immatriculés dans la région du Grand Jakarta ayant fortement augmenté en 2025, selon la police locale.

Les données publiées par la police de Metro Jaya le 31 décembre indiquent qu'à la fin de 2025, le nombre total de véhicules à Jakarta et dans ses villes satellites de Depok, Tangerang et Bekasi atteignait 25,07 millions, soit une hausse de 2,93 % sur un an. Parmi ceux-ci, près de 735.000 étaient des véhicules nouvellement immatriculés, dont plus de 93.600 voitures.

Les motos restent le segment de véhicules dont la croissance est la plus rapide, aggravant encore les embouteillages dans la capitale et ses environs.

Parallèlement à cette croissance du trafic, les autorités s'inquiètent de la sécurité routière, pointant du doigt la forte densité du trafic et le faible respect du code de la route. Pour remédier à la situation, la police de Jakarta a étendu le système de contrôle électronique du trafic (ETLE), qui s'applique à tous les véhicules, y compris ceux des agences gouvernementales, de l'armée et de la police.

Actuellement, le centre de gestion du trafic de la ville fonctionne grâce à plus de 4.400 caméras de surveillance, permettant un suivi en temps réel et une intervention plus rapide en cas d'incident. La police a indiqué que les premiers résultats sont positifs, avec une réduction de plus d'une heure du temps de fluidification du trafic dans les principaux axes comme Sudirman.

