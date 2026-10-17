Le pape Léon XIV sort de l'hôpital samedi

Le pape Léon XIV, qui se remet de l'ablation d'un nodule cancéreux au poumon, a été "jugé apte à sortir" de l'hôpital de Rome samedi 17 octobre par ses médecins et en sortira dans la journée.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"En tenant compte des analyses sanguines, de la radiographie thoracique réalisée ce (samedi) matin et de l'évaluation du tableau clinique, le Saint-Père a été jugé apte à sortir" de l'hôpital, ont écrit les docteurs Luigi Carbone et Stefano Margaritora dans une note publiée par le Vatican.

Le Vatican a confirmé que "le pape Léon XIV sera sorti aujourd'hui (samedi) de la polyclinique Gemelli".

"Il quittera l'hôpital en début d'après-midi et retournera au Vatican. Demain, il récitera la prière de l'Angélus depuis la fenêtre de l'appartement pontifical", a indiqué le Vatican.

La prière de l'Angélus est généralement donnée par le pape depuis la fenêtre du palais apostolique, mais ces dernières années, les anciens papes Jean-Paul II et François, hospitalisés eux aussi au Gemelli, avaient prononcé la prière depuis la fenêtre de leur chambre d'hôpital.

Le bureau de presse du Vatican a indiqué que Léon XIV avait célébré la messe samedi, comme il l'a fait ces derniers jours, dans une salle au 10e étage de l'hôpital.

Photo : AFP/VNA/CVN

Des images diffusées par le Saint-Siège montrent le pape américain de 71 ans devant un autel improvisé dans une salle du 10e étage de l'hôpital Gemelli de Rome, vêtu d'une chasuble verte et d'une calotte blanche.

Le souverain pontife apparaît détendu et en bonne forme sur les deux photos publiées, debout aux côtés de son secrétaire particulier, le prêtre péruvien Edgard Rimaycuna.

Voyage sud-américain en suspens

L'annonce selon laquelle le pape, par ailleurs en bonne santé et sportif, s'est fait retirer une tumeur cancéreuse au poumon a ébranlé le Vatican et les 1,4 milliard de catholiques dans le monde.

Mais ses médecins ont déclaré que la convalescence de Léon XIV progressait normalement, tandis qu'ils attendent les résultats des examens qui détermineront la marche à suivre.

Les derniers examens médicaux subis vendredi par le pape, des analyses de sang et une radio du thorax, "ont confirmé l'amélioration constante de son état général", ont indiqué ses médecins dans un communiqué transmis par le Saint-Siège.

Le pape a repris une partie de son travail, passant un appel vendredi 16 octobre au président russe Vladimir Poutine pour l'exhorter à un cessez-le-feu dans la ville ukrainienne d'Oleshky, prise en étau entre les deux armées sur les rives du Dniepr.

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En suspens, toutefois, demeure un voyage papal prévu en Amérique du Sud, programmé du 6 au 17 novembre, avec des visites en Uruguay, en Argentine et au Pérou.

Les observateurs du Vatican affirment que Léon XIV - qui a passé deux décennies comme missionnaire au Pérou - est impatient d'entreprendre ce long voyage, mais qu'il suivra vraisemblablement les recommandations de ses médecins.

Léon XIV a annulé toutes ses audiences jusqu'au 20 octobre. Le pape lui-même a annoncé au public rassemblé sur la place Saint-Pierre, dimanche dernier, après la prière de l’Angélus, qu'un examen médical de routine avait révélé un nodule que les médecins ont recommandé de retirer.

AFP/VNA/CVN