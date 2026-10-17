Trump exempte la Russie de nouvelles sanctions et taxes douanières

Donald Trump a signé, vendredi 16 octobre, un décret levant les principaux droits de douane et sanctions énergétiques visant la Russie, quelques jours avant l’entrée en vigueur de la loi votée cette année par le Congrès contre la Russie et l’Iran. Moscou a salué samedi 17 octobre un " moment historique ".

>> Les États-Unis négocient avec la Russie des livraisons massives de diesel russe

>> La Russie exporte du gazole sans difficulté

>> Les dirigeants de l'UE s'engagent à maintenir leur soutien à l'Ukraine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

“J’exempte l’application de telles sanctions, restrictions et droits de douane prévus dans le Graham Act”, indique le décret publié vendredi soir 16 octobre par la Maison Blanche, qui invoque “l’intérêt national des États-Unis”.

Moscou s’est rapidement félicité de cette mesure. “La suspension de la loi Graham par l’administration Trump est un moment important et véritablement historique”, a déclaré sur les réseaux sociaux Kirill Dmitriev, conseiller du Kremlin pour la coopération économique à l’international.

Le décret suspend les droits de douane pouvant atteindre 100% qui devaient être imposés aux cinq principaux importateurs de pétrole brut et de gaz russes, dont la Chine et l’Inde, ainsi que les restrictions visant la “flotte fantôme” de pétroliers russes et les secteurs de l’énergie et de la défense.

Il fait référence à la loi promulguée à la mi-septembre par Donald Trump, première action majeure du Congrès contre Moscou depuis le retour au pouvoir du président américain, mais qui lui laissait une grande latitude pour son application. La loi Lindsey O. Graham de 2026 sur les sanctions contre la Russie et l’Iran porte le nom de son principal promoteur, le sénateur républicain Lindsey Graham, mort en juillet, pourfendeur de ces deux pays et farouche défenseur de l’Ukraine.

Le texte autorisait l’application de droits de douane pouvant aller jusqu’à 100% sur les marchandises importées aux États-Unis en provenance des cinq principaux acheteurs de pétrole et de gaz russes. Il prévoyait aussi des sanctions financières plus larges et des restrictions énergétiques visant Moscou.

Cette décision fait suite à l’accord conclu par Donald Trump avec la Russie pour augmenter les livraisons de diesel russe sur les marchés mondiaux, ainsi qu’à l’annonce d’un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine concernant les infrastructures énergétiques.

Aux termes de cet accord, la Russie pourrait commencer à fournir “immédiatement” 300.000 tonnes de gazole, puis 500.000 tonnes de plus en novembre et enfin un million de tonnes “immédiatement après”, selon les propos de Donald Trump rapportés vendredi 16 octobre par la presse américaine. Parallèlement, Washington a accepté d’en acheter afin de contribuer à faire baisser les prix mondiaux de l’énergie.

Cette mesure s’inscrit également dans les efforts de Donald Trump pour réduire les prix des carburants avant les élections de mi-mandat, prévues le 3 novembre aux États-Unis.

AFP-Xinhua/VNA/CVN