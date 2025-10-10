Le gouvernement israélien approuve l'accord de cessez-le-feu à Gaza

>> Le président égyptien annonce la conclusion d'un accord de cessez-le-feu à Gaza
>> À Gaza, l'accord de cessez-le-feu donne "l'impression de renaître"
>> Environ 200 soldats superviseront l'accord de cessez-le-feu à Gaza
|Une photo prise depuis le sud d'Israël, limitrophe de la bande de Gaza, montre un panache de fumée s'élèvant du site d'un bombardement israélien sur le territoire palestinien, le 9 octobre.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Dans le cadre des termes de l'accord, dont une copie a été obtenue par Xinhua, le cessez-le-feu entre actuellement en vigueur.
"Le gouvernement a approuvé maintenant le cadre pour la libération de tous les otages -- les vivants et les décédés", a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou.
Cet accord a obtenu suffisamment de voix, malgré les votes contre des ministres pro-colons Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, entre autres.
"La guerre prendra fin immédiatement avec l'approbation du gouvernement israélien", indique l'accord. "Toutes les opérations militaires, y compris les bombardements aériens et d'artillerie, ainsi que les opérations ciblées, seront suspendues".
Xinhua/VNA/CVN