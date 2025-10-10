Le gouvernement israélien approuve l'accord de cessez-le-feu à Gaza

Le gouvernement israélien a approuvé vendredi matin 10 octobre un accord de cessez-le-feu avec le Hamas pour mettre fin à la guerre à Gaza et assurer la libération de tous les otages restants.

Dans le cadre des termes de l'accord, dont une copie a été obtenue par Xinhua, le cessez-le-feu entre actuellement en vigueur.

"Le gouvernement a approuvé maintenant le cadre pour la libération de tous les otages -- les vivants et les décédés", a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou.

Cet accord a obtenu suffisamment de voix, malgré les votes contre des ministres pro-colons Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, entre autres.

"La guerre prendra fin immédiatement avec l'approbation du gouvernement israélien", indique l'accord. "Toutes les opérations militaires, y compris les bombardements aériens et d'artillerie, ainsi que les opérations ciblées, seront suspendues".

