La Résolution n°02-NQ/TW du Politburo façonne l’avenir de Hanoï dans une nouvelle ère

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé le 17 mars la Résolution n°02-NQ/TW du Politburo sur la construction et le développement de Hanoï dans la nouvelle ère, définissant les orientations stratégiques à long terme et les objectifs de développement de la capitale.

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Cinq orientations pour le développement

Photo : VNA/CVN

La Résolution réaffirme le rôle particulier de Hanoï en tant que centre politico-administratif du pays, pôle culturel, intellectuel et de ressources, et moteur de croissance essentiel au développement régional et national, tout en favorisant la connectivité mondiale. La construction et le développement de la capitale sont définis comme une responsabilité partagée de l’ensemble du système politique, dont le Parti, les autorités et les habitants de la ville jouent un rôle central.

La vision du développement de Hanoï s’articule autour de l’identité d’une capitale "civilisée, cultivée, moderne et heureuse", plaçant l’humain au cœur de ses préoccupations et la culture comme fondement de sa stratégie socio-économique. La croissance se veut rapide et durable, en phase avec la transformation numérique, la transition écologique, les principes de l’économie circulaire et la résilience climatique, tout en garantissant la défense nationale et la sécurité sociale.

La ville mettra en œuvre un plan directeur à long terme, avec une vision sur 100 ans, adoptant une structure spatiale ouverte caractérisée par un développement urbain multi-niveaux et multi-centres, le fleuve Rouge constituant un axe écologique et culturel central et renforçant la connectivité régionale.

La résolution appelle également à un cadre institutionnel spécialisé et supérieur, à une décentralisation plus poussée associée à une responsabilisation accrue, et à la mise en place d’une organisation du Parti et d’un système politique sains, puissants et exemplaires dans la capitale.

Objectifs à long terme jusqu’en 2065

Photo : VNA/CVN

La Résolution définit des objectifs clairs pour 2035 et 2045, avec une vision à long terme s’étendant jusqu’au centenaire de la libération de Hanoï en 2054 et au-delà, jusqu’en 2065.

D’ici 2035, Hanoï devrait devenir une ville verte, intelligente et moderne, fortement intégrée à l’international, hautement compétitive et offrant une meilleure qualité de vie. La capitale ambitionne de devenir un pôle régional d’excellence dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la finance, du commerce, de l’innovation et de la recherche.

D’ici 2045, Hanoï est envisagée comme un pôle d’innovation majeur en Asie-Pacifique, doté d’infrastructures de pointe, d’une gouvernance urbaine moderne et d’un niveau de vie élevé.

À l’horizon 2065, la ville aspire à devenir une capitale connectée à l’échelle mondiale, affichant un niveau de développement élevé et durable, et figurant parmi les villes les plus performantes au monde en matière de qualité de vie et de bien-être.

Les objectifs économiques spécifiques comprennent notamment une croissance annuelle moyenne du PIB régional supérieure à 11% entre 2026 et 2035. D’ici 2030, le PIB régional devrait dépasser 113 milliards de dollars, avec un revenu par habitant d’au moins 12.000 dollars. D’ici 2035, le PIB régional devrait atteindre environ 200 milliards de dollars et le revenu par habitant 18.800 dollars.

Entre 2036 et 2045, la croissance annuelle moyenne du PIB régional est estimée à 11%, le PIB régional étant projeté à environ 640 milliards de dollars et le revenu par habitant à au moins 42.000 dollars d’ici 2045.

De 2046 à 2065, la croissance devrait se situer en moyenne au-dessus de 5% par an, le PIB régional atteignant environ 1.920 milliards de dollars et le revenu par habitant au moins 95.000 dollars.

Neuf groupes de tâches prioritaires

Photo : VNA/CVN

La Résolution identifie neuf groupes de tâches clés, notamment la planification urbaine à long terme, le renforcement de la connectivité régionale, la réforme institutionnelle, le développement culturel et humain, la mise en place d’un nouveau modèle de croissance, le développement des secteurs économiques clés, la mobilisation efficace des ressources, la sauvegarde de la défense et de la sécurité, et le renforcement des capacités de direction du Parti.

Le développement urbain passera d’une planification statique à une planification dynamique, s’appuyant sur les données numériques et la modélisation des villes intelligentes. Hanoï adoptera un modèle de pôle urbain multicentrique relié par des infrastructures stratégiques et un réseau de transports publics de masse, avec pour objectif l’achèvement d’environ 100 km de lignes ferroviaires urbaines d’ici 2030.

La priorité sera également accordée aux services financiers et logistiques, aux industries de haute technologie et numériques, aux écosystèmes d’innovation centrés sur le parc technologique de Hoa Lac, et aux secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la biotechnologie. Les industries culturelles, l’économie nocturne et les secteurs créatifs devraient devenir de nouveaux moteurs de croissance.

La Résolution souligne la nécessité de préserver le patrimoine culturel millénaire de Hanoi tout en transformant ce patrimoine en atouts pour le tourisme et les industries créatives, parallèlement à la mise en place de systèmes d’éducation et de santé de haute qualité et à l’attraction des talents internationaux.

Les réformes institutionnelles conféreront à la ville une autonomie accrue en matière de gouvernance, de finances et d’organisation administrative, ainsi que des mécanismes pilotes de type "bac à sable" pour tester de nouvelles politiques et technologies.

Concernant la feuille de route de mise en œuvre de la résolution, le Politburo exige des comités et organisations du Parti, ainsi que de l’ensemble du système politique de Hanoï, qu’ils garantissent une application effective, en mobilisant un large consensus social et en assurant la coordination entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales.

Le Comité du Parti de Hanoï collaborera avec les agences centrales à l’élaboration d’une nouvelle loi sur la capitale et des cadres juridiques associés, tandis que le gouvernement soumettra le projet de loi révisé à l’Assemblée nationale afin d’établir un cadre institutionnel stable et pérenne soutenant le développement de la capitale dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN