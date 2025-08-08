Campagne médiatique "J’aime ma Patrie" auprès de la jeunesse vietnamienne

L’Union de la jeunesse du Vietnam a officiellement lancé, le 8 août à Hanoï, la campagne de communication nationale "Tôi yêu Tổ quốc tôi" (J’aime ma Patrie).

>> Les jeunes de Điện Biên et le mouvement "Alphabétisation numérique pour tous"

>> Pour promouvoir la fierté nationale auprès des jeunes

Photo : HNM/CVN

Cette campagne vise à raviver la fierté nationale, à promouvoir l’amour du pays chez les jeunes et à encourager des initiatives concrètes. Elle invite les jeunes à exprimer leur patriotisme à travers des actions significatives et des récits inspirants, tout en diffusant une image positive du Vietnam et de sa population.

La campagne #TuHaoVietNam se déroule du 4 août au 2 septembre 2025 et s’adresse à tous les citoyens vietnamiens, tant au pays qu’à l’étranger. Deux formats sont proposés : des vidéos "Tôi yêu Tổ quốc tôi" et des photos de type check-in.

Le comité d’organisation récompensera, à chaque étape, les 10 vidéos et les 10 photos les plus virales, puis distinguera à la fin de la campagne 5 vidéos et 5 photos exceptionnelles.

À cette occasion, l’Union de la jeunesse du Vietnam a signé un accord de coopération avec TikTok Vietnam pour la période 2025-2029.

Selon Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de l’Union de la jeunesse du Vietnam, cette coopération incarne l’alliance entre une organisation ancrée dans une riche tradition et une plateforme technologique de pointe, visant à diversifier les canaux de communication et à mettre en lumière une jeunesse vietnamienne à la fois courageuse, créative et bienveillante, tant au niveau national qu’international.

De son côté, Nguyên Lâm Thanh, représentant de TikTok Vietnam, a réaffirmé l’engagement de la plateforme à soutenir l’Union dans ses initiatives dédiées à l’autonomisation des jeunes, à la promotion de l’économie numérique, à l’encouragement de l’entrepreneuriat, à la préservation du patrimoine culturel, ainsi qu’à la valorisation de l’image du Vietnam sur les réseaux sociaux.

L’accord prévoit un soutien de TikTok dans la formation aux compétences essentielles pour les jeunes. Ce programme inclura la gestion personnelle et financière, la communication, la résolution de problèmes, la sécurité en ligne et la lutte contre les contenus toxiques ainsi que dans la promotion des mouvements tels que "J’aime ma Patrie", "La jeunesse contribue à la sauvegarde et à la valorisation des cultures ethniques" et d’autres initiatives comme "Construire une famille jeune et heureuse", "Un livre, un ami pour chaque jeune", "Jeunesse exemplaire", etc.

Par ailleurs, la plateforme renforcera ses actions en faveur de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat. La plateforme soutiendra des programmes comme OCOP et "Fierté des produits vietnamiens" et proposera des formations en e-commerce et en marketing digital.

Elle offrira également de nouvelles solutions pour l'orientation professionnelle et la connexion à l'emploi grâce à des outils comme TikTok Live et les diffusions en direct.

Afin d'optimiser leur collaboration, un bilan de la coopération sera établi tous les trois mois.

VNA/CVN