VinEnergo déploie des projets dans l'énergie verte à Hà Tinh

La société par actions VinEnergo Energy a signé des protocoles d'accord pour l'installation de systèmes d'énergie solaire sur toiture intégrés à des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) avec l'usine automobile VinFast et deux usines de batteries situées dans la province centrale de Hà Tinh.

Photo : VNA/CVN

Ces projets marquent une étape importante vers une production verte, une utilisation accrue des énergies renouvelables et le développement d'infrastructures énergétiques propres dans la zone économique de Vung Ang.

En vertu de ces accords, VinEnergo investira dans l'installation et l'exploitation de 43 MWp de capacité de panneaux solaires sur toiture et de 45 MWh de capacité de BESS dans les trois sites. Ces systèmes devraient produire près de 50 millions de kWh d'électricité par an, réduisant ainsi les émissions de CO2 de plus de 33.000 tonnes annuellement. Cela contribuera à l'objectif de Vingroup d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

Le déploiement de VinEnergo chez VinFast, l'usine de batteries et de stockage d'énergie VinES ainsi que l'usine de fabrication de batteries V-G sera également une première nationale en combinant énergie solaire sur toiture et systèmes BESS dans le cadre d'un contrat d'achat direct d'électricité (DPPA), conformément aux politiques gouvernementales encourageant l'utilisation des énergies renouvelables. Ce modèle favorise une production plus verte et s'inscrit dans le projet de transformation de la zone économique de Vung Ang en un pôle industriel vert.

Nguyên Huong Giang, directrice générale adjointe de VinEnergo, a déclaré que l'entreprise était fière de fournir des solutions énergétiques vertes complètes à VinFast, VinES et V-G, les aidant ainsi à instaurer progressivement un modèle de production écologique et à réduire leur impact environnemental. "Il s'agit non seulement d'un projet énergétique, mais aussi d'un symbole de la détermination, de l'innovation et de l'esprit pionnier des entreprises vietnamiennes dans l'application de nouvelles technologies pour atteindre l'objectif de neutralité carbone du Vietnam", a-t-elle ajouté.

Les projets de Hà Tinh ne représentent que le début d'une initiative nationale visant à proposer des solutions énergétiques propres intégrées. Pour VinFast, VinES et V-G, cette initiative renforce leur leadership dans la construction d'une chaîne de valeur de fabrication et de transport écologique, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable du Vietnam.

VNA/CVN