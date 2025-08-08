La Belgique réaffirme son engagement à soutenir les victimes de l'agent orange au Vietnam

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information à Bruxelles, à l'occasion de la Journée pour les victimes de l'agent orange/dioxine (10 août), Joseph-Michel de Grand Ry, ancien consul honoraire du Vietnam en Belgique, a exprimé sa profonde solidarité avec les victimes vietnamiennes de ce fléau.

>> Une entreprise belge prête à nettoyer les sites contaminés par l'agent orange au Vietnam

>> Renforcer la coopération dans la décontamination des sites touchés par l’agent orange/dioxine

>> Un programme artistique pour les victimes de l'agent orange/dioxine

Photo: VNA/CVN

L'ancien consul honoraire du Vietnam en Belgique a affirmé le soutien indéfectible du peuple belge et de ses responsables politiques aux efforts internationaux déployés pour surmonter les séquelles de la guerre au Vietnam.

De Grand Ry a notamment souligné l'importance de la visite officielle du roi Philippe de Belgique, au Vietnam en avril dernier. Selon lui, le souverain a été profondément bouleversé par les conséquences dévastatrices de l'agent orange sur les victimes, qu'il a rencontrées lors de sa visite.

L'ancien diplomate a rappelé que l'agent orange reste l'une des séquelles les plus lourdes et durables du conflit, affectant encore des millions de familles. Ses effets toxiques pourraient encore se faire sentir pendant deux ou trois décennies, a-t-il estimé.

Face à cette tragédie, il a salué la résilience exceptionnelle des victimes vietnamiennes et les nombreuses initiatives de solidarité menées en Belgique. Parmi elles, les collectes de fonds annuelles organisées par Chris Geyskens, présidente de la branche belge de l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine de Hôi An, à travers des tournois de golf caritatifs. D'autres organisations belges poursuivent également des programmes de soutien à long terme, mobilisant donateurs et partenaires.

Photo: VNA/CVN

Sur le plan de la diplomatie populaire, de Grand Ry a souligné que les reportages télévisés sur les victimes ont fortement sensibilisé l'opinion publique belge, incitant de nombreux citoyens à réclamer une plus grande responsabilité internationale, notamment de la part des gouvernements belge et américain.

Actuellement, des discussions de haut niveau sont en cours au sein de la Chambre des représentants de Belgique et de l'Assemblée nationale française, en vue d'adopter une résolution condamnant l'usage des armes chimiques en temps de guerre et appelant à un soutien international accru pour le Vietnam.

L'ancien consul s'est dit confiant quant à l'adoption prochaine de ce texte par la Chambre des représentants de Belgique : "Après avoir vu ces images bouleversantes, les responsables politiques s'accordent sur l'urgence d'agir", a-t-il affirmé. S'il est voté, ce serait la deuxième résolution parlementaire belge en faveur des victimes de l'agent orange.

En conclusion, de Grand Ry a réaffirmé son engagement personnel et celui de nombreuses organisations et citoyens belges à accompagner le Vietnam dans sa lutte contre les séquelles de la guerre. Il ne s'agit pas seulement de compassion, mais d'une véritable responsabilité morale, en tant que personnes éprises de paix et de justice, pour que plus jamais un peuple ne subisse une telle tragédie, a-t-il insisté.

VNA/CVN