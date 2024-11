La 4e semaine de travail de la 8e session de l’AN sera consacrée aux questions au gouvernement

La quatrième semaine de travail de la 8 e session de l'Assemblée nationale (AN) de la XV e législature, qui débutera le 11 novembre, sera consacrée à de nombreux contenus importants, dont les séances de questions des députés et des réponses du gouvernement.

La séance, présidée par le président de l'AN, Trân Thanh Mân, se concentrera sur trois groupes de questions : la banque, la santé et l'information et la communication.

Selon l’agenda, le Premier ministre ou un vice-Premier ministre présentera des rapports liés aux questions des députés et les clarifiera lors de la séance de travail de l'après-midi du lundi 12 novembre qui sera diffusée en direct à la Télévision nationale du Vietnam et à la Radio La Voix du Vietnam.

Durant la semaine prochaine, les députés voteront pour approuver trois Résolutions : une sur le Plan de développement socio-économique pour 2025, une sur les prévisions budgétaire de l’État pour 2025 et une autre sur le plan d’allocation budgétaire centrale en 2025.

Les législateurs discuteront également de l’option d’investissement pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud ; de l’ajustement de l’option d’investissement pour le projet d’aéroport international de Long Thành ; du projet de Résolution sur la mise en œuvre expérimentale de projets de logements commerciaux par le biais d’accords d’acquisition de droits d’utilisation des terres ou ayant de droits d’utilisation des terres actuels ; du projet de Résolution sur les mécanismes et politiques pour résoudre les difficultés liés à de projets fonciers en cours d'inspection, d'enquête à Hô Chi Minh-Ville, dans la ville de Dà Nang et dans la province de Khanh Hoà ; et de l’option d'investissement pour le Programme national cible de prévention et de contrôle des drogues jusqu'en 2030.

L’AN fera une pause du 14 au 19 novembre pour permettre à ses organes, aux organes du gouvernement et aux agences concernées d'examiner, de réviser et de finaliser les projets de lois et de Résolutions.

