Le président Luong Cuong arrive à Santiago, entamant sa visite officielle au Chili

>> Créer un nouvel élan pour développer les relations avec le Chili et le Pérou

>> La visite du président vietnamien au Chili va booster le commerce bilatéral

>> Le président Luong Cuong part pour ses visites officielles au Chili et au Pérou

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite du président vietnamien au Chili au cours des 15 dernières années, contribuant ainsi à créer un nouvel élan pour promouvoir et approfondir le partenariat global entre le Vietnam et le Chili. Au fil des années, malgré la distance géographique, les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili se sont développées de manière fructueux.

Les relations bilatérales dans de nombreux domaines sont de plus en plus étroites et confiantes, comme en témoignent les visites et les contacts entre les hauts dirigeants et les dirigeants des ministères, des branches et des localités des deux pays.

La visite vise également à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations étrangères, d'intégration internationale globale et approfondie et à mettre davantage l'accent sur les affaires étrangères multilatérales dans l'esprit du XIIIe Congrès national du Parti, contribuant à la promotion de la paix, de la coopération, de l'intégration économique et de la connectivité régionale et démontrant la politique constante du Vietnam qui prend en haute considération et souhaite toujours consolider et promouvoir les relations Vietnam avec le Chili.

Selon les prévisions, le président Luong Cuong assistera à la cérémonie officielle d'accueil, s'entretiendra avec son homologue Gabriel Boric Font et assistera à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays.

Le chef de l’État vietnamien aura également des entrevues avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés du Chili, rencontrera des dirigeants du Parti communiste et du Parti socialiste du Chili ainsi que de l'Association d'amitié Chili - Vietnam. Il fleurira le Monument du Président Hô Chi Minh dans la capitale Santiago et visitera l'ambassade du Vietnam au Chili et effectuera certaines autres activités importantes.

VNA/CVN