Le Vietnam et la Chine renforcent leurs relations stables et durables

Lors de l'événement, les deux responsables ont affirmé l'amitié traditionnelle et les liens fraternels entre les deux nations, nourris et chéris par des générations de dirigeants des deux Partis et États au fil du temps.

Photo : VNA/CVN

Ils ont exprimé leur satisfaction face aux visites historiques du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, en Chine en octobre 2022 et du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président Xi Jinping en décembre 2023, qui ont abouti à la mise à niveau des liens bilatéraux vers un partenariat de coopération stratégique intégrale et la construction d'une communauté de destin partagé qui revêt une importance stratégique.

Saluant le développement solide des liens de coopération entre les deux organes législatifs au cours des dernières années, ils ont convenu de continuer à promouvoir la concrétisation des accords signés et les perceptions atteintes par les dirigeants de haut niveau, contribuant ainsi à renforcer les relations bilatérales vers une relation stable et saine et durable dans les temps à venir.

Nguyên Minh Vu a souligné l'importance de la coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l'Assemblée populaire nationale chinoise pour les relations entre les deux Partis et États, exprimant son espoir que les deux parties promouvront leur rôle dans le développement de la collaboration bilatérale pour en faire une collaboration plus efficace et pratique, tout en continuant à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux pour améliorer la confiance politique.

Il a demandé à la Chine de continuer à ouvrir le marché aux produits de la mer, aux fruits et à la viande de bétail et de volaille vietnamiens, à renforcer la coopération dans la connectivité des transports et à éliminer les obstacles dans plusieurs projets de coopération industrielle.

Il a suggéré aux deux parties de continuer à consolider la plate-forme référendaire, d'élargir la coopération locale, d'accélérer la reprise de la coopération touristique et de mettre en œuvre de manière efficace et pratique des activités d'échange entre les organisations politiques et sociales.

Concernant la question en Mer Orientale, les deux parties doivent respecter les droits légitimes de chacun conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, bien contrôler les désaccords en mer et maintenir la paix et la stabilité, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Fu Ziying, pour sa part, a affirmé que la Chine considérait toujours le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage, recommandant aux deux parties d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de se coordonner dans les forums multilatéraux et de promouvoir la coopération dans divers domaines, notamment la législation pour créer un investissement favorable pour les entreprises des deux pays.

La Commission des Affaires étrangères est prête à travailler avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam pour bien mettre en œuvre les accords signés et les perceptions auxquelles sont parvenus les dirigeants de haut niveau, contribuant ainsi au développement et à l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale et à la construction une communauté de destin qui revêt une importance stratégique, a-t-il ajouté.

VNA/CVN