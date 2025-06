La presse officielle, "cœur battant" de la raison et de la responsabilité

Selon le P r . associé-D r . Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale du Vietnam, député de Hanoï, si les réseaux sociaux sont les "vaisseaux sanguins" qui relient les flux d’information, la presse demeure le "cœur battant" de la raison et de la responsabilité. Il est donc essentiel de protéger, d’investir dans et de valoriser les valeurs fondamentales de la presse révolutionnaire, en vue de bâtir un journalisme au service du peuple, en phase avec la cause révolutionnaire et le développement national.

À l’occasion du centenaire de la Journée de la Presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925 - 2025), le journal Nhân Dân (Peuple) s’est entretenu avec le Pr. associé-Dr. Bùi Hoài Son à ce sujet.

La presse professionnelle peut maîtriser le jeu

Dans un contexte où les réseaux sociaux prennent de plus en plus le dessus en matière de vitesse et de capacité de diffusion, comment évaluez-vous le rôle irremplaçable de la presse officielle, notamment dans la fourniture et l’orientation de l’information destinée au public ?

À l’ère de l’explosion des technologies numériques, les réseaux sociaux dominent par leur rapidité de diffusion, leur capacité d’accès instantané et leur aptitude à mobiliser un large public. Toutefois, au sein de cet « océan d’informations », la presse officielle conserve un rôle irremplaçable - celui d’un pilier en matière de fiabilité, d’authenticité et de sens des responsabilités dans la diffusion et l’orientation de l’information à l’intention des citoyens.

Je pense que c’est précisément dans le contexte actuel que le rôle de la presse officielle devient d’autant plus indispensable. Elle n’est pas seulement un canal de diffusion de l’information, mais aussi un outil d’aide à la distinction entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, tout en incarnant l’éthique, la rigueur professionnelle et la conscience morale des journalistes. Telle une boussole, la presse officielle est à même d’orienter l’opinion publique, de contribuer à la stabilité sociale et de nourrir la confiance dans la vérité.

Les faits ont démontré que, lors d’événements majeurs, de la pandémie de COVID-19 aux sessions de l’Assemblée nationale, en passant par les réformes profondes, la presse officielle est toujours la première et la plus fiable source d’information.

La population continue de se tourner vers des organes tels que le journal Nhân Dân, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), la Télévision du Vietnam (VTV)… qui sont considérés comme des sources d’information fiables et approfondies, associées à des responsabilités politiques et sociales claires.

C’est pourquoi j’affirme que les réseaux sociaux peuvent être les "vaisseaux sanguins" qui font circuler l’information, mais la presse officielle est le "cœur" qui maintient le rythme de la raison et de la responsabilité dans la vie médiatique moderne.

Pour que le pays se développe de manière durable à l’ère numérique, il est d’autant plus nécessaire de protéger, d’améliorer et de valoriser les valeurs fondamentales de la presse révolutionnaire, une presse au service du peuple, étroitement liée à la cause révolutionnaire et au développement national.

L’exposition interactive célébrant le 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que l’exposition photographique et la publication spéciale célébrant le 135ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, récemment organisées par le journal Nhân Dân, ont attiré un large public, notamment des jeunes, et ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Selon vous, quelle est l’importance de la résonance entre les médias officiels et les réseaux sociaux dans ce contexte en termes de stratégie de communication et d’éducation du public ?

L’exposition interactive du journal Nhân Dân pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, ainsi que son exposition de photos et son supplément spécial à l’occasion du 135e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh, ne sont pas seulement des événements politiques et culturels importants, mais aussi une démonstration vivante de la combinaison efficace entre la presse grand public et les réseaux sociaux dans le développement des stratégies de communication modernes.

Je suis particulièrement impressionné par la manière dont le journal Nhân Dân a organisé ces événements importants, allant de l’utilisation de technologies interactives à la conception des espaces d’exposition attrayants, en passant par la sélection de contenus émouvants, captivants et proches du grand public, dont les jeunes.

Le fait que des milliers de jeunes aient partagé leurs photos, leurs sentiments et leurs points de vue sur ces expositions à travers différentes plateformes numériques, telles que TikTok, Instagram ou Facebook a créé une nouvelle tendance, prouvant l’attrait des contenus fiables et l’efficacité de la communication moderne.

Ces événements révèlent une évidence : lorsque la presse grand public remplit pleinement son rôle de "source d’information" - en produisant des contenus officiels, fiables, approfondis et riches en valeur historique -, les réseaux sociaux deviennent alors un "canal d’amplification" qui contribue à rapprocher ces valeurs de la communauté, notamment auprès des jeunes générations.

Il ne s’agit nullement d’une opposition entre deux univers, mais bien d’une symbiose où la presse joue un rôle central dans la diffusion des informations, et les médias sociaux un catalyseur de diffusion et d’interaction sociale.

Grâce à des expositions spécifiques, nous tirons une grande leçon : si l’on sait combiner la profondeur du contenu et la créativité de la forme, ainsi que la responsabilité de l’information et les capacités d’interaction numérique, la presse traditionnelle peut tout à fait maîtriser le paysage médiatique moderne.

C’est aussi la voie pour transmettre l’inspiration sur l’histoire, les idéaux et les valeurs nationales aux jeunes en utilisant le langage et l’espace qu’ils connaissent.

Monsieur, comment percevez-vous la possibilité d’une coopération, plutôt qu’une simple concurrence, entre la presse traditionnelle et les plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir ensemble des valeurs positives, tout en luttant contre la désinformation et les contenus toxiques dans l’environnement numérique ?

Je pense qu’à l’ère de la communication numérique, au lieu de considérer les réseaux sociaux comme un concurrent, la presse traditionnelle devrait activement les considérer comme un partenaire stratégique - un outil efficace pour promouvoir conjointement les valeurs positives et combattre les comportements inappropriés dans le cyberespace.

La presse traditionnelle bénéficie de l’avantage de la fiabilité, de la vérification de l’information, d’une expertise professionnelle et d’une responsabilité politico-sociale claire.

Les réseaux sociaux, quant à eux, excellent par leur rapidité, leur portée virale, leur large accessibilité et leur interaction directe avec les utilisateurs.

Si ces deux systèmes savent tirer parti de leurs forces mutuelles, ils créeront un écosystème médiatique beaucoup plus puissant, multidimensionnel et efficace que s’ils opéraient de manière isolée.

La réalité a montré que de nombreuses campagnes de communication sur les réseaux sociaux réussissent grâce à l’impulsion des médias traditionnels, de la lutte contre les épidémies, à la protection de la souveraineté maritime, en passant par la diffusion des valeurs culturelles nationales, jusqu’à la réfutation des informations erronées et déformées.

Lorsque les médias traditionnels rapportent des nouvelles de manière précise, rapide et approfondie, la communauté des réseaux sociaux a également tendance à partager, interagir et diffuser dans une direction positive.

Inversement, si les médias traditionnels réagissent lentement et manquent de sensibilité aux tendances et à la psychologie du public sur les réseaux sociaux, cet espace peut facilement être envahi par de la désinformation, des informations incorrectes et des contenus nuisibles.

Par conséquent, la coopération n’est pas seulement une option stratégique, mais une exigence urgente dans le contexte de la "guerre de l’information" qui se déroule de manière intense chaque jour.

Pour y parvenir, la presse traditionnelle doit faire preuve de proactivité : elle doit s’approprier les logiques de fonctionnement des réseaux sociaux, maîtriser les codes linguistiques de la communauté numérique, afin de transmettre une information rigoureuse dans un langage plus accessible et engageant. Parallèlement, il est indispensable de mettre en place des mécanismes de coordination - qu’il s’agisse de politiques de communication, de gestion des contenus ou d’interconnexion entre plateformes - pour bâtir un front médiatique cohérent, à la fois suffisamment agile pour s’adapter et suffisamment solide pour orienter le débat public.

Renouvellement fondamental de la pensée et des interactions

Du point de vue des politiques publiques, selon vous, quelles orientations ou quels mécanismes seraient nécessaires pour permettre à la presse traditionnelle de valoriser ses atouts, de s’adapter, tout en tirant parti de la puissance de diffusion des réseaux sociaux, afin de se développer durablement dans l’environnement numérique sans perdre l’essence même du journalisme révolutionnaire fondé sur les normes professionnelles ?

D’un point de vue politique, je pense que, pour que la presse traditionnelle puisse pleinement jouer son rôle central dans l’environnement numérique tout en préservant l’essence et les normes du journalisme révolutionnaire, il est nécessaire de mettre en place une stratégie systémique, alliant renouveau de la pensée, réforme des mécanismes de fonctionnement et mise en œuvre de politiques de soutien concrètes.

Tout d’abord, il convient de réaffirmer un principe fondamental : la presse officielle ne peut en aucun cas courir après les goûts du public au détriment de sa mission, encore moins échanger ses valeurs fondamentales contre des vues ou des partages.

Pour autant, la presse ne peut rester en marge de la révolution technologique qui transforme, jour après jour, les comportements de réception de l’information du public.

C’est là un paradoxe auquel il nous faut répondre par des politiques appropriées.

Une orientation essentielle consiste à mettre en place un mécanisme de soutien au développement d’un journalisme professionnel associé à la transition numérique.

Il est nécessaire de prévoir des politiques financières spécifiques pour les organes de presse assurant des missions politiques, tout en les accompagnant dans leurs investissements en infrastructures technologiques, en formation de ressources humaines numériques et en innovation des processus de production et de diffusion de contenus sur des plateformes multiples.

Deuxièmement, il est indispensable d’inscrire dans la loi des principes régissant l’exploitation des réseaux sociaux de manière contrôlée dans les activités journalistiques.

L’intégration des réseaux sociaux comme une « extension » du journalisme doit s’appuyer sur des standards en matière de déontologie professionnelle, de modération des contenus, de responsabilité en matière de réponses et de protection des données des utilisateurs.

La presse officielle peut parfaitement tirer parti des algorithmes des réseaux sociaux pour diffuser des informations positives, mais elle ne saurait tomber dans le piège de la quête effrénée de vues, des titres accrocheurs ou de la diffusion unilatérale d’informations non vérifiées.

Troisièmement, je pense qu’il faut créer un cadre juridique encourageant la coopération entre les organes de presse et les entreprises technologiques dans la création de plateformes médiatiques numériques « 100 % vietnamiennes », dotées d’une identité propre, de responsabilité sociale et de la capacité à rivaliser avec les plateformes étrangères.

Si la presse reçoit les investissements appropriés, si elle se voit accorder l’autonomie d’action et bénéficie de conditions propices à une connexion transparente et structurée avec les réseaux sociaux, alors nous serons en mesure de bâtir un paysage médiatique moderne, à la fois puissant sur le plan technologique, solide dans ses valeurs, et humaniste dans sa mission d’éclairer et de guider la société.

Dans le contexte de l’explosion des médias sociaux et de la transformation numérique, les agences de presse ajustent leurs stratégies, faisant preuve de plus de créativité dans la production de contenu pour cibler la génération Z. Comment évaluez-vous ce changement ?

Le fait que les organes de presse ajustent activement leurs stratégies de contenu pour atteindre la génération Z est un signe très encourageant.

Il ne s’agit pas seulement d’une adaptation au nouvel environnement médiatique, mais aussi d’une manifestation de leur responsabilité à nourrir, accompagner et inspirer une génération qui façonne l’avenir du pays.

La génération Z est une génération née et ayant grandi dans un environnement numérique, dotée d’une pensée rapide, d’un bon esprit critique, aimant la créativité et exigeant toujours des informations concises, vivantes et hautement personnalisées.

Ils n’accèdent pas aux nouvelles de manière traditionnelle, mais principalement à travers les plateformes de médias sociaux, les courtes vidéos, les podcasts ou les infographies. Si la presse ne change pas, ne parle pas leur langue, n’apparaît pas là où ils sont présents, il sera très difficile d’attirer l’attention et le soutien de cette génération.

Je suis convaincu que le "rajeunissement" de la forme d’expression sans "vulgariser" le contenu est la voie que la presse traditionnelle doit suivre avec persévérance.

Un reportage sur les îles et la mer, un article sur les start-up ou une politique majeure du Parti, s’ils sont racontés par une vidéo attrayante de 60 secondes, par un podcast intime, ou dans un livestream interactif avec les personnes concernées, toucheront le cœur de la génération Z de manière bien plus efficace que des pages de journal remplies de texte.

Cette transition n’est pas seulement stratégique pour fidéliser le lectorat, elle constitue aussi un investissement pour l’avenir du journalisme.

Car la génération Z sera la force citoyenne dominante dans les décennies à venir.

Lorsque la presse parvient à établir et nourrir la confiance chez ces jeunes, elle ne gagne pas seulement de nouveaux lecteurs, mais aussi de futurs journalistes et professionnels des médias responsables, conscients du rôle essentiel d’une information rigoureuse dans le développement de la société.

Ainsi, au lieu de se demander : "Comment inciter la génération Z à lire la presse traditionnelle ?", il faudrait poser la question : "Que fait la presse traditionnelle pour devenir une composante de l’univers de vie de la génération Z ?" Trouver la réponse à cette question, c’est emprunter la bonne voie pour réinventer la presse sans en trahir l’identité.

Selon vous, quelles sont les réformes concrètes que la presse devrait entreprendre pour mieux atteindre la génération Z ?

Pour mieux toucher la génération Z - une génération créative, affirmée, avide d’expression - la presse traditionnelle doit se réinventer non seulement dans la forme, mais aussi dans la manière de concevoir le contenu et d’interagir avec son public.

Se renouveler ne signifie pas céder superficiellement à la mode, mais trouver le point de convergence entre les valeurs traditionnelles et les attentes contemporaines.

Tout d’abord, il est essentiel de tirer parti des technologies médiatiques émergentes : production de vidéos courtes, podcasts, infographies interactives, jusqu’à l’usage de l’intelligence artificielle pour personnaliser les contenus.

La génération Z ne se contente pas de lire ; elle "vit l’information" - elle souhaite interagir, réagir, partager et surtout, se sentir écoutée.

Des formats tels que le digital storytelling, les bulletins d’information de 60 secondes, les talk-shows en ligne, ou encore les mini-jeux de connaissances… permettent au journalisme de se rapprocher du public jeune de manière naturelle et attrayante.

Deuxièmement, il est nécessaire de passer d’une communication "à sens unique" à un dialogue "à double sens".

La presse doit considérer la génération Z non pas seulement comme un public récepteur, mais comme des partenaires.

Il faut les inviter à rédiger des articles, partager leur point de vue, envoyer des vlogs, ou encore participer à la production de contenu avec les rédactions. Lorsqu’ils ont l’opportunité de faire entendre leur voix, ils se sentent davantage investis dans un journalisme auquel ils s’identifient.

Troisièmement, les contenus doivent toucher aux sujets qui préoccupent la génération Z : l’environnement, l’égalité des genres, la santé mentale, l’innovation, l’entrepreneuriat social, la culture contemporaine, la préservation du patrimoine par la technologie, etc.

Il ne s’agit pas seulement de diffuser des informations, mais de raconter ces sujets avec émotion, à travers des expériences vécues, dans un style jeune, mais profond.

Quatrièmement, les médias doivent se transformer de l’intérieur : en rajeunissant leurs équipes, en formant des journalistes et des rédacteurs capables de penser le numérique, de comprendre la psychologie des jeunes, d’oser expérimenter, faire des erreurs et les corriger.

Ce n’est qu’à cette condition que la presse traditionnelle pourra éviter de se retrouver dépassée, et devenir un compagnon fiable et une source d’inspiration pour la génération Z - celle qui porte aujourd’hui les grands espoirs du pays à l’ère numérique.

