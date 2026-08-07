Une experte canadienne salue la diplomatie indépendante et pragmatique du Vietnam

Le Vietnam a considérablement renforcé sa position sur la scène internationale en entretenant des relations constructives avec les grandes puissances, tout en restant fidèle à sa politique étrangère d’indépendance et d’autonomie.

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Selon Vina Nadjibulla, ancienne vice-présidente chargée de la recherche et de la stratégie à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, ces acquis constituent une base solide pour approfondir la coopération entre le Vietnam et le Canada dans un contexte mondial marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques.

Lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de la 33e Conférence diplomatique, Mme Vina Nadjibulla a estimé que la diplomatie souple et pragmatique du Vietnam lui avait permis de développer ses relations avec de nombreux partenaires sans ne dépendre excessivement d’aucun d’entre eux. Cette approche apparaît d’autant plus pertinente que la rivalité entre grandes puissances s’intensifie que l’économie mondiale tend à se fragmenter et que les pressions incitant les États à choisir un camp se renforcent.

Évoquant la politique régionale du Canada, Mme Vina Nadjibulla a qualifié le Vietnam de partenaire clé d’Ottawa en Asie du Sud-Est et d’acteur central de son engagement auprès de l’ASEAN et dans l’Indo-Pacifique. Premier partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, le Vietnam bénéficie d’une croissance soutenue, d’une base industrielle en expansion et d’une intégration croissante dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Elle a toutefois relevé que le déséquilibre actuel des échanges bilatéraux démontrait que le Canada disposait encore d’un important potentiel pour accroître ses exportations, ses investissements et sa présence économique au Vietnam.

Selon elle, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) constitue un levier essentiel pour approfondir les relations économiques bilatérales. La présidence vietnamienne du CPTPP en 2026 offrira aux deux pays l’occasion de renforcer la mise en œuvre de cet accord. Les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre le Canada et l’ASEAN pourraient également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération commerciale et institutionnelle.

Mme Vina Nadjibulla a également plaidé pour une meilleure connaissance réciproque des marchés, estimant que de nombreuses entreprises canadiennes connaissent encore insuffisamment les opportunités offertes par le Vietnam, tandis que les entreprises vietnamiennes pourraient tirer davantage parti des technologies, de l’expertise et des partenaires canadiens.

Elle a enfin appelé les deux pays à bâtir un agenda économique plus stratégique, axé sur la résilience des chaînes d’approvisionnement et la sécurité économique, avec un renforcement de la coopération dans des domaines tels que l’agriculture, les énergies propres, les minerais critiques, l’industrie de pointe, les technologies numériques et les infrastructures de transport.

Au-delà de l’économie, elle a estimé que le Vietnam et le Canada disposaient de bases solides pour approfondir leur partenariat grâce à un engagement politique accru et à une coopération plus ciblée dans les domaines d’intérêt commun.

VNA/CVN