La visite de Tô Lâm en Australie ouvre une nouvelle étape pour le partenariat bilatéral substantiel

Le Professeur Carl Thayer, spécialiste du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a souligné l’importance de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Tô Lâm, en Australie, ainsi que les perspectives qu’elle ouvre pour le partenariat stratégique global entre les deux pays, lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Selon cet expert, il s’agit de la première visite d’État de Tô Lâm en Australie en qualité de plus haut dirigeant du Parti et de l’État vietnamiens, témoignant de sa volonté de renforcer les relations bilatérales.

Il estime que le commerce et l’investissement resteront des priorités majeures, avec l’objectif de doubler les investissements bilatéraux. De nombreuses opportunités de coopération existent également dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, les technologies vertes, les technologies émergentes et l’agriculture de pointe.

Il a souligné que le développement du capital humain demeurent des piliers fondamentaux des relations bilatérales, avec une attention particulière portée à la formation professionnelle, au renforcement des compétences hautement qualifiées, à la préparation des ressources humaines à l'économie numérique et à la promotion de la participation des femmes dans les domaines des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

Selon Carl Thayer, environ 96% du programme d'action bilatéral actuel a déjà été mis en œuvre ou est en voie d'achèvement, jetant ainsi les bases d'un nouveau programme de coopération.

Évaluant les réformes institutionnelles et de nouvelles orientations de développement engagées par le Vietnam à la suite du troisième Plénum du Parti, le professeur Carl Thayer a indiqué que le pays concentrait ses efforts sur l’amélioration du cadre institutionnel, le renforcement de l’efficacité de la gouvernance, le développement de ressources humaines hautement qualifiées ainsi que l’amélioration des capacités de prévision et de gestion des risques. Selon lui, ces réformes créeront des conditions favorables à l’élargissement de la coopération entre l’Australie et le Vietnam dans des domaines tels que les technologies stratégiques, la transformation numérique, l’innovation et le développement du capital humain.

Concernant les perspectives à long terme, le professeur Carl Thayer a déclaré que le Vietnam et l'Australie partagent de nombreux intérêts stratégiques : le maintien de la paix et de la stabilité dans la région indo-pacifique, le renforcement du rôle central de l'ASEAN, la garantie de la sécurité dans la sous-région du Mékong, la préservation de la paix et de la stabilité en Mer Orientale, ainsi que la promotion de la coopération en matière de sécurité maritime et la réponse aux défis sécuritaires non conventionnels.

Il a également souligné que les deux pays disposent d'une base solide pour leur coopération économique grâce à des accords de libre-échange tels que l'Accord de libre-échange avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Nouvelle-Zélande (AANZFTA), le Partenariat économique global régional (RCEP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte de transformation des chaînes d'approvisionnement mondiales, le Vietnam et l'Australie partagent leur attachement au multilatéralisme et à un système commercial fondé sur des règles, contribuant ainsi à renforcer la résilience de leurs économies.

En matière de développement durable, Carl Thayer estime qu’il existe encore un important potentiel de coopération dans les domaines de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique et de la gestion des risques.

Il a salué l’approche vietnamienne consistant à associer la mise en œuvre des politiques à des objectifs et à des résultats concrets, et s’est déclaré convaincu que les fondements des relations Vietnam - Australie continueraient de se consolider, quelles que soient les évolutions politiques susceptibles d’intervenir au cours de cette visite.

Selon lui, cette dynamique contribuerait à promouvoir la paix et la stabilité régionales ainsi qu’à garantir que les activités en Mer Orientale soient menées conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

VNA/CVN