Un expert australien optimiste sur les relations Vietnam - Australie

La visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Australie du 25 au 29 septembre devrait donner un nouvel élan à une relation bilatérale fondée sur une forte confiance politique, selon Layton Pike, membre du Conseil consultatif de l’Institut de politique Australie ‑ Vietnam et vice‑recteur de l’Université RMIT chargé des affaires internationales.

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Photo : VNA/CVN

L'expert australien Layton Pike a estimé que la prochaine visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, constituait une occasion propice d’approfondir une relation bilatérale mature, fondée sur un haut niveau de confiance politique.

Selon lui, le cadre du Partenariat stratégique global, établi en 2024, offre une plate-forme concrète pour élargir la coopération dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, l’éducation, le développement des compétences, l’innovation, les énergies propres, la sécurité et les échanges entre les peuples.

L’expert a indiqué que les deux économies présentaient une forte complémentarité. Le Vietnam dispose d’un marché dynamique, d’une main-d’œuvre jeune dont le niveau de compétences ne cesse de progresser, ainsi que d’une capacité de production en constante expansion, et joue un rôle de plus en plus important dans les chaînes d’approvisionnement régionales. De son côté, l’Australie possède des atouts majeurs dans les domaines de l’éducation, de la recherche scientifique, des ressources naturelles, de l’agriculture, des énergies propres, de la santé et des technologies.

La visite du dirigeant Tô Lâm représentera donc, selon lui, une occasion de transformer les ambitions stratégiques en résultats concrets.

Cinq domaines prioritaires de coopération

Outre les secteurs traditionnels, Layton Pike a identifié cinq domaines à fort potentiel : le renforcement de la valeur et de la résilience des relations commerciales et d’investissement ; la coopération dans l’éducation, le développement des compétences et l’éducation transnationale ; la recherche et l’innovation ; le développement des énergies propres, des minéraux critiques et des chaînes d’approvisionnement durables ; ainsi que la consolidation des réseaux entre les anciens étudiants, les entreprises, les professionnels et les communautés des deux pays.

En particulier, l’expert australien a souligné que l’éducation devait rester un domaine prioritaire de coopération. Par ailleurs, la transition verte est également considérée comme l’un des moteurs de coopération les plus prometteurs.

Analysant les résultats du 3e Plénum du Comité central du PCV du XIVe mandat, Layton Pike a estimé que l’accent mis sur l’amélioration de la gouvernance, la réforme institutionnelle et l’efficacité de la mise en œuvre des politiques répondait aux exigences de la nouvelle phase de développement. Alors que le Vietnam évolue progressivement vers un modèle de croissance fondé sur la productivité, la technologie et l’innovation, la réforme institutionnelle jouera un rôle crucial pour réduire les incertitudes juridiques et lever les obstacles liés au foncier, aux infrastructures, à l’énergie, aux procédures d’autorisation et aux ressources humaines.

Il a affirmé que ces réformes renforceraient la confiance des entreprises, des universités et des instituts de recherche australiens dans leurs investissements et leur coopération à long terme avec le Vietnam.

À long terme, l’expert s’est montré optimiste quant à la trajectoire de développement du Vietnam. Les orientations définies par le 3e Plénum du Comité central du PCV ont clarifié davantage la voie vers l’objectif de devenir un pays à revenu élevé, doté d’une économie fondée sur la productivité, la technologie, l’innovation et des ressources humaines de haute qualité.

Il a conclu que la véritable mesure du succès résidait dans l’efficacité de la mise en œuvre. Si les orientations de réforme sont appliquées de manière cohérente, le Vietnam aura toutes les chances d’entrer dans l’une des phases de développement les plus importantes de son histoire moderne.

VNA/CVN