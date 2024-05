Thanh Hoa cherche à accélérer le développement des zones montagneuses

De nombreux districts montagneux de la province de Thanh Hoa (Centre) renforcent les investissements dans les infrastructures pour favoriser le développement socio-économique local et la réduction de la pauvreté.

Dans le district de Nhu Xuan, pour la période 2023-2025, le projet de la route provinciale 520B dans la commune de Hoa Quy bénéficie d’un investissement de 71 milliards de dongs (plus de 2,95 millions de dollars), dont 66 milliards en provenance du budget provincial.

La route comprend un axe principal et un axe secondaire, d’une longueur totale de 2,9 km. Elle comprend également trois ponts : Mang, Tan Thanh, et Song Quyen. Sa mise en service est prévue en 2025.

Le district exhorte à accélérer la construction d’infrastructures techniques des grappes industrielles de Bai Trang, Thuong Ninh et Xuan Hoa…, le dégagement de terrains, ainsi qu’à garantir l’ordre social pour créer un environnement favorable aux entreprises, a déclaré Nguyen Huu Tuat, vice-président du Comité populaire de Nhu Xuan.

Avec des fonds en provenance de la première phase (2021-2025) du Programme cible national pour le développement socio-économique des zones peuplées d’ethnies minoritaires et des zones montagneuses pour la période 2021-2030, le district montagneux de Nhu Thanh a investi dans la construction de 42 projets d'infrastructures essentielles au service de la production et des activités quotidiennes des minorités ethniques. Rien qu'en 2023, le district a mis en œuvre 29 projets, d’un investissement total de plus de 24,8 milliards de dongs.

En 2024, le district cherche à mobiliser au maximum les ressources disponibles au service de la construction d’infrastructures, a déclaré Dang Tien Dung, président du Comité populaire de Nhu Thanh.

Entre 2021-2025, la province de Thanh Hoa compte consacrer 884 milliards de dongs au développement d’infrastructures dans cinq districts frontaliers.

VNA/CVN