Thaïlande : la Cour constitutionnelle suspend la Première ministre Paetongtarn

>> La Thaïlande modernise son système de données pour lutter contre la fraude en ligne

>> La Thaïlande œuvrera pour un accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN d'ici 2025

>> La Thaïlande enregistre sa plus forte croissance des exportations depuis début 2022

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les juges ont ordonné à Mme Shinawatra de cesser d'exercer ses fonctions de cheffe du gouvernement à partir de ce mardi 1er juillet, dans l'attente d'une décision finale, a déclaré la Cour dans un communiqué.

Cette décision intervient après qu'un groupe de sénateurs a déposé le mois dernier une motion accusant la Première ministre d'avoir enfreint la Constitution en violant gravement les normes éthiques lors d'une conversation téléphonique avec le président du Sénat cambodgien, Hun Sen, à propos d'un différend frontalier.

Paetongtarn Shinawatra, 38 ans, dirigeante du parti Pheu Thai et fille de l'ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra, avait été élue à ce poste en août dernier par les députés, devenant la plus jeune et la deuxième femme Premier ministre du pays.

Xinhua/VNA/CVN