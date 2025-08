La PM thaïlandaise suspendue soumet sa réponse en défense à la Cour constitutionnelle

>> Thaïlande : la Cour constitutionnelle suspend la Première ministre Paetongtarn

>> Nouveau Premier ministre intérimaire en Thaïlande

Photo : AFP/VNA/CVN

Mme Shinawatra a rempli et approuvé tous les documents justificatifs et ses représentants les ont déjà remis à la cour, a expliqué M. Lertsuridej aux journalistes au siège du gouvernement avant la fin du délai de soumission.

Il a démenti les rumeurs concernant la démission de la Première ministre avant la décision de la cour. "Nous nous conformons à la loi et nous affirmons notre droiture".

La semaine dernière, la Cour constitutionnelle a donné ce lundi 4 août comme date limite à Mme Shinawatra pour présenter sa réponse en défense, après lui avoir accordé deux extensions du délai car elle a demandé plus de temps pour conclure son explication.

Le 1er juillet, la cour l'a suspendue en acceptant la demande déposée par un groupe de sénateurs en faveur de sa destitution, motivée par un appel téléphonique qui a fuit au sujet du conflit frontalier avec le Cambodge.

Xinhua/VNA/CVN