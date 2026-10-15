La paix, entre nos mains

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À travers un souvenir transmis par son grand-père, un jeune Vietnamien réfléchit à la valeur de la paix et à la responsabilité de sa génération. En parcourant les rues de Hanoï, il découvre que la paix ne se résume pas à l’absence de guerre : elle se manifeste aussi dans les gestes du quotidien, les rencontres, l’apprentissage et le respect des différences. À travers un échange avec un ami français, la vidéo met en lumière le rôle de la jeunesse et du dialogue interculturel dans la construction d’un avenir plus pacifique. La paix est un héritage précieux, mais aussi une responsabilité que chaque génération doit continuer à préserver et à faire vivre.

Nguyễn Tường Vy - Nguyễn Phương Linh - Đinh Phương Thảo

- Nguyễn Trần Đan Vy