La paix dans nos yeux

À travers le regard de la jeunesse, la valeur de la paix se dévoile avec émotion. D'abord perçue via des images d'archives, la guerre cède la place à la sérénité du quotidien dans une cour d'école.

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À travers le regard de la jeunesse, la valeur de la paix se dévoile avec émotion. D'abord perçue via des images d'archives, la guerre cède la place à la sérénité du quotidien dans une cour d'école.

La paix s'y incarne par des moments simples : l'apprentissage du français, des sourires complices et la transmission d'un message manuscrit sur la liberté.

L'œuvre rappelle ainsi que la paix est un héritage inestimable. C'est désormais à la jeune génération de la préserver par l'éducation et la solidarité.

Tạ Ngọc Quyên - Phạm Văn Tuân - Chu Khánh Chi -

Phạm Quỳnh Hương - Nguyễn Lương Hoàng Minh