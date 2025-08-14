La pagode Dâu, voyage spirituel au cœur du berceau du bouddhisme vietnamien

Implantée dans le quartier de Tri Qua, province de Bac Ninh, la pagode Dâu a été fondée au IIᵉ siècle de notre ère, à l’époque où Luy Lâu était un centre politico-religieux majeur de Giao Châu (le Nord au présent). Elle est considérée comme le berceau historique du bouddhisme vietnamien.

>> À la découverte du célèbre village de fonderie de cuivre de Kinh Bac

>> Retours, tours et détours à Bac Ninh, terre du patrimoine

>> Perdu dans les lotus roses, en quête de sérénité millénaire à Bac Ninh

Photo : VNA/CVN

Classée Monument national spécial, la pagode Dâu conserve un ensemble exceptionnel de vestiges architecturaux, de sculptures cultuelles et d’artefacts rituels, témoins précieux de près de deux millénaires de continuité religieuse et culturelle.

Luy Lâu est une ancienne forteresse située le long de la rivière Dâu, servant de centre administratif au district de Giao Chi et de capitale au Giao Châu. Elle était un pôle politique, économique, commercial et religieux majeur dans le Nord du Vietnam au cours des dix premiers siècles de notre ère.

Selon les archives historiques, la pagode Dâu a été construite sur l’ancienne terre de Duy Lâu, qui fut le centre politique, économique et culturel le plus important de son époque. Le bouddhisme, venu d’Inde, s’y est mêlé aux croyances autochtones, donnant naissance à la doctrine Tu Phap, qui vénère quatre divinités associées aux éléments naturels liés à la météo : Phap Vân (Déesse des nuages), Phap Vu (Déesse de la pluie), Phap Lôi (Dieu du tonnerre) et Phap Diên (Dieu de la foudre).

Leur culte est typique de la région du delta du fleuve Rouge. Au sein du système de temples dédiés à Tu Phap, la pagode Dâu occupe une position centrale. Considérée comme la "pagode ancestrale" (Chùa Tô), elle occupait une place centrale dans le système cultuel ancien, revêtant une fonction symbolique et rituelle majeure dans la structuration de la vie spirituelle des Vietnamiens d’autrefois.

Photo : VNP/CVN

Enserrée dans un périmètre rectangulaire délimité par quatre rangées de bâtiments mitoyens, la pagode se compose de trois pavillons principaux disposés dans un axe longitudinal : le tiên duong (bâtiment d’accueil ou maison de devant), le trung duong (pavillon central) et le thuong diên (sanctuaire principal ou maison supérieure). Au centre de la vaste cour intérieure s’élève la tour Hòa Phong, une structure emblématique construite en briques cuites selon des techniques traditionnelles. Haute d’environ 17 m, cette tour à trois niveaux superposés présente une silhouette pyramidale élancée. Son couronnement, en forme de vase rituel (binh cam lô), incarne le symbole de la pureté dans l’iconographie bouddhique.

À l’intérieur du sanctuaire, sont exposées les statues monumentales des Quatre Rois Célestes, figures tutélaires du bouddhisme Mahayana chargées de la protection des points cardinaux. Réalisées en bois laqué et doré, ces œuvres sont accompagnées de cloches en bronze finement moulées, témoignant du haut niveau de maîtrise artisanale et stylistique atteint sous la dynastie Lê Trung Hung (XVIe-XVIIIe siècles). L’ensemble sculptural se distingue par sa valeur iconographique et sa richesse ornementale, constituant un témoignage majeur de l’esthétique religieuse de l’époque.

La pagode Dâu se singularise également par son corpus statuaire exceptionnel, notamment les effigies de Phap Vân et Phap Vu, deux des divinités du panthéon Tu Phap - culte syncrétique propre au delta du fleuve Rouge, fusionnant traditions autochtones et iconographie bouddhique. Ces deux statues, classées Trésors Nationaux, sont sculptées dans un bois précieux. Elles se distinguent par l'élégance de leurs proportions, la délicatesse du modelé et la richesse symbolique de leur iconographie, témoignant d’une synthèse raffinée entre spiritualité bouddhiste et croyances populaires.

La pagode conserve également un ensemble remarquable de tablettes en bois de thi (Dalbergia tonkinensis), gravées de textes canoniques bouddhistes selon la technique traditionnelle de la xylographie. Ces planches gravées, classées Trésors Nationaux, représentent une ressource documentaire d’une valeur inestimable pour l’étude de la culture lettrée vietnamienne, de la transmission du Dharma, ainsi que de l’évolution linguistique et doctrinale du bouddhisme au Vietnam.

En reconnaissance de sa valeur exceptionnelle sur les plans historique, architectural et artistique, le site a été officiellement inscrit au Classement des monuments nationaux spéciaux par les autorités vietnamiennes. Cette distinction souligne sa position centrale dans l’histoire religieuse du Vietnam depuis près de deux millénaires.

La notoriété de la pagode Dâu ne se limite plus à sa valeur cultuelle ou à son importance historique : elle s’inscrit désormais pleinement dans les dynamiques contemporaines du tourisme culturel. Ce site patrimonial a connu un regain d’intérêt notable à la suite de son apparition dans un vidéoclip de la chanteuse Hòa Minzy, qui a dépassé les 150 millions de vues sur YouTube. Ce phénomène de médiatisation virale a catalysé la mise en place de circuits touristiques thématiques, proposés gratuitement dans la région, avec la pagode Dâu comme étape incontournable. Ces initiatives ont permis une valorisation renouvelée du site, en favorisant son appropriation par un public élargi - notamment les jeunes générations - tout en consolidant son rôle dans l’ancrage identitaire et l’attractivité culturelle de la région Kinh Bac.

VNP/VNA/CVN