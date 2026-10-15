Là où commence la paix

Le film raconte l’histoire d’un jeune soldat qui écrit une lettre à sa famille, confiant son rêve de voir un jour les générations futures vivre en paix, étudier et réaliser leurs rêves.

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Après une explosion, il se réveille à Hanoï, en 2026, dans un monde où les jeunes vivent libres et en paix. Sa rencontre avec la jeunesse d’aujourd’hui devient un pont entre deux époques : des sacrifices du passé aux responsabilités du présent.

Il comprend que la paix tant espérée est devenue réalité, mais qu’il appartient aux jeunes de la préserver et d’en écrire la suite.

Nguyễn Vũ Duy Trọng - Nguyễn Trọng Đại - Nguyễn Quang Minh -

Đặng Minh Hiếu - Phan Minh Minh Huyền