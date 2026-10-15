Là où commence la paix

>> Concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"
>> Règlement du concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"
Après une explosion, il se réveille à Hanoï, en 2026, dans un monde où les jeunes vivent libres et en paix. Sa rencontre avec la jeunesse d’aujourd’hui devient un pont entre deux époques : des sacrifices du passé aux responsabilités du présent.
Il comprend que la paix tant espérée est devenue réalité, mais qu’il appartient aux jeunes de la préserver et d’en écrire la suite.
Nguyễn Vũ Duy Trọng - Nguyễn Trọng Đại - Nguyễn Quang Minh -
Đặng Minh Hiếu - Phan Minh Minh Huyền