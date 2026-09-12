Festival Thang Long - Hanoï : coup d’envoi d’une ode vibrante à l’héritage millénaire

Programmé du 11 au 20 septembre, le Festival Thang Long - Hanoï a vocation à devenir une marque culturelle emblématique de la capitale, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement culturel conformément aux Résolutions clés du gouvernement et de la ville pour la nouvelle ère.

>> Le Festival Thang Long - Hanoï 2026 se déroulera du 11 au 20 septembre

>> Festival Thang Long - Hanoï 2026 : le patrimoine en mouvement

Le Festival Thang Long - Hanoï 2026 s’est ouvert dans la soirée du vendredi 11 septembre au sein de la cité impériale éponyme, sur le thème "Le flux du patrimoine". L’événement met en lumière, préserve et valorise les patrimoines culturels de la capitale vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Organisé par le Comité populaire municipal, cet événement entend également stimuler la création artistique à partir des traditions, renforcer les échanges culturels au Vietnam et à l’international, contribuer au développement des industries culturelles et promouvoir l’image de Hanoï - "Ville pour la paix" et "Ville créative" de l’UNESCO.

Le membre du Poliburo et vice-Premier ministre permanent Pham Gia Túc ; le secrétaire adjoint du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyên Quang Duc ; le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï et président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, des représentants d'organismes centraux et locaux, des ambassadeurs ainsi que des chefs de missions diplomatiques et d’organisations internationales ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

Dans son allocution d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Hà, a souligné que la ville, forte d’une tradition civilisationnelle millénaire, incarne la quintessence et le rayonnement de l’intelligence vietnamienne.

Valoriser les richesses culturelles millénaires

Photo : VNA/CVN

Hanoï jouit d’une histoire et d’un patrimoine culturel riches, façonnés par la convergence de la culture de Thang Long et des traditions de Xu Doài, Xu Dông, Kinh Bac et Son Nam Thuong. Ce métissage d’héritages culturels distincts a conféré à Hanoï une identité forte, jetant ainsi les bases d’un développement culturel guidé par les principes de "Civilisation - Identité - Créativité - Intégration - Connectivité".

Selon la responsable, la préservation et la valorisation de ces richesses culturelles millénaires exigent une alliance harmonieuse entre tradition et modernité, entre dimension humaine et mémoire historique. Ce processus transforme le patrimoine en un atout vivant, stimulant l’essor des industries culturelles et positionnant Hanoi comme un pôle culturel dynamique et créatif, doté d’une identité singulière.

Le Festival Thang Long - Hanoï 2026 se déroulera du 11 au 20 septembre sur divers sites culturels et patrimoniaux emblématiques de la capitale, proposant plus de 20 activités culturelles, artistiques et touristiques exceptionnelles.

Photo : VNA/CVN

L’édition de cette année réunit plus de 3.000 artistes, ainsi que plus de 100 artisans et détenteurs de savoir-faire patrimoniaux venus de toute la ville, pour présenter, pratiquer, préserver et transmettre les valeurs du patrimoine culturel au sein de la communauté.

"Le flux du patrimoine" constitue le thème récurrent du programme ; il envisage le patrimoine comme un flux continu transmis de génération en génération et sans cesse réinventé dans la vie contemporaine. Ainsi, le programme dépasse la simple reconstitution historique pour favoriser une interaction entre passé, présent et avenir.

À travers ce festival, Hanoï entend honorer, préserver et promouvoir la valeur du patrimoine, tout en offrant une plateforme aux artisans folkoriques, aux artistes et aux jeunes créateurs pour se rencontrer, échanger des idées, ainsi que revitaliser et enrichir les valeurs culturelles traditionnelles.

VNA/CVN