La feuille de route numérique du secteur de l’emballage vers la neutralité carbone

L’écosystème 3S iFactory, intégrant l’intelligence artificielle (IA) et la transition numérique, permet d’optimiser la consommation énergétique et de surveiller la production en temps réel, de manière efficace, en vue d’atteindre l’objectif zéro émission.

Un enjeu majeur : la décarbonation de la production

"Une entreprise de transformation du bois que je conseille s’est vu imposer depuis 2021 par un partenaire suédois un plan de transition vers l’électricité renouvelable sur cinq ans. C’est-à-dire, à partir de 2026, tous les produits exportés vers la Suède devront obligatoirement être fabriqués à partir d’électricité renouvelable, et non plus du réseau national. À défaut, leurs commandes seront tout simplement refusées".

C’est ce qu’a rapporté le Dr. Nguyên Dat Minh, doyen de la Faculté de gestion industrielle et énergétique à l’Université de l’électricité, lors du forum "Transition verte dans l’industrie de l’imprimerie et de l’emballage : des matériaux durables à une production sans émissions", tenu récemment à Hanoï.

Photo : printvietnam/CVN

Dans un contexte où l’exportation est une valeur fondamentale et un pilier stratégique de l’industrie vietnamienne, les normes écologiques ne sont plus une option, mais une barrière technique incontournable.

Elles s’inscrivent pleinement dans l’objectif de développement durable no 12 des Nations Unies, relatif à la production et à la consommation responsables. Cela implique une restructuration complète de la chaîne de valeur : depuis les matières premières jusqu’aux consommateurs finaux, en passant par les processus de production, de stockage et de distribution.

Les secteurs à forte intensité énergétique et chimique, comme l’imprimerie et l’emballage, sont particulièrement concernés. Ils doivent s’adapter rapidement et profondément.

L’usine intelligente 3S iFactory, l’objectif de Net Zero

Face à cette réalité, les entreprises comprennent qu’il est impossible de continuer à produire selon les anciens modèles. La "production verte" ne peut se limiter à des slogans ou à l’installation de panneaux solaires.

Pour répondre aux exigences internationales, une transformation de fond est indispensable, touchant à la structure de production, à l’exploitation, à la gestion et à la consommation. La technologie devient alors la clé de cette transition.

Un exemple emblématique au Vietnam est le modèle d’usine intelligente 3S iFactory, développé par la société ITG Technology et appliqué à l’industrie de l’imprimerie et de l’emballage, un secteur à haute consommation énergétique et à fortes émissions.

Ce modèle constitue une avancée stratégique en combinant transformation numérique et IA pour optimiser les processus, économiser l’énergie et viser l’objectif Net Zero.

Selon Nguyên Van Quyên, chef de l’équipe Solutions du Centre de conseil en transition numérique ITG Technology, une usine intelligente ne se résume pas à quelques capteurs ou à des robots. Le cœur du modèle 3S iFactory repose sur l’exploitation complète des données opérationnelles, l’application de l’IA en temps réel pour réduire les consommations d’énergie et les émissions.

Concrètement, tous les matériaux entrants sont identifiés par code QR, permettant de tracer leur origine, de suivre leur parcours, de contrôler les stocks et de surveiller leur utilisation sur toute la chaîne de production.

Les données des différentes étapes sont continuellement collectées via un système de capteurs et synchronisées avec le centre de contrôle.

De là, les modèles d’IA effectuent des analyses pour détecter les anomalies, optimiser les plannings d’exploitation, entretenir les équipements et prévoir les risques affectant la qualité des produits ou entraînant des pertes d’énergie.

L’une des technologies les plus efficaces est le système de caméras intelligentes connectées à l’IA, installé en sortie de ligne.

Dans le secteur de l’imprimerie et d’emballages, où les cadences de production sont très élevées, l’œil humain ne peut pas détecter la moindre erreur de couleur, de position ou de taille ; l’IA s’en charge.

En cas d’anomalie importante, le système envoie immédiatement un signal d’arrêt de la machine, évitant ainsi la fabrication en masse de produits défectueux, réduisant ainsi le gaspillage d’énergie, de matériaux et les coûts de réparation.

De plus, le modèle 3S iFactory met en œuvre la maintenance prédictive. Au lieu d’attendre que la machine tombe en panne pour la réparer ou d’effectuer une maintenance périodique stricte, le système d’IA utilise les données de capteurs, tels que les vibrations, le bruit, la température, etc., pour prédire avec précision les défaillances à venir.

Cela permet aux entreprises de planifier les opérations de maintenance avant qu’un incident ne survienne, d’éviter les arrêts soudains, de prolonger la durée de vie des équipements et de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Autre point fort : la capacité de surveillance exacte de la consommation d’énergie par zone et par équipement. Des compteurs électriques et de gaz sont installés à tous les points névralgiques, des ateliers à l’administration.

Au-delà de l’efficacité énergétique, l’ensemble du processus de production du 3S iFactory est repensé pour accélérer les opérations, réduire les stocks intermédiaires et améliorer l’exécution des commandes.

Toutes les données d’exploitation sont affichées visuellement dans un rapport consolidé, permettant aux dirigeants d’avoir une vue d’ensemble des opérations en temps réel et de prendre des décisions rapides et précises.

En réalité, l’énergie représente aujourd’hui environ 20% des coûts d’exploitation d’une usine d’impression d’emballages.

Économiser chaque kWh, chaque litre d’eau, chaque minute d’arrêt de machine contribue non seulement à réduire les émissions de carbone, mais renforce aussi la compétitivité dans le contexte d’un marché international de plus en plus strict, avec des normes "vertes" exigeant une transparence accrue dans la chaîne d’approvisionnement.

Des défis concrets auxquels font face les entreprises aux engagements du gouvernement vietnamien en faveur de la neutralité carbone d’ici 2050, la transformation numérique apparaît désormais comme une nécessité vitale, non plus un simple choix.

"La technologie ne remplace pas l’humain, mais elle éliminera les entreprises qui refusent de changer", a conclu Nguyên Van Quyên.

NDEL/VNA/CVN