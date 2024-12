La Thaïlande deviendra partenaire officiel des BRICS en janvier

>> La Thaïlande soumet une lettre d'intention pour rejoindre les BRICS

Selon le ministère, le partenariat devrait renforcer la collaboration internationale et offrir des opportunités à la Thaïlande et aux membres des BRICS, notamment dans le commerce, l'investissement et le tourisme.

Les BRICS comprennent des marchés émergents et des pays en développement à fort potentiel, a-t-il déclaré. Le ministère s'attend également à ce que le partenariat renforce les relations entre la Thaïlande et les membres des BRICS, ainsi que le rôle de la Thaïlande dans la coopération multilatérale.

La Thaïlande est prête à collaborer avec les BRICS dans des cadres de coopération multilatérale tels que l'ASEAN, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Dialogue de coopération asiatique (ACD) et l'Initiative de la baie du Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle (BIMSTEC), a-t-il déclaré.

Le Brésil étant appelé à présider les BRICS en 2025, le ministère espère que ce partenariat permettra à la nation d'Asie du Sud-Est de participer à certaines réunions visant à soutenir l'avancement de la coopération entre les BRICS.

Les BRICS sont un bloc international créé en 2006 en tant que coalition de grands marchés émergents et qui comprend désormais 10 pays : le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

La Thaïlande figurait parmi les 13 pays désignés comme nouveaux pays partenaires par les BRICS le 24 octobre.

VNA/CVN